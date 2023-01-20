Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cinsel organının boyutundan şikayet etti! İtirafı gündem olmayı başardı...“Kadınlar benden kaçıyordu”

Cinsel organının boyutundan şikayet etti! İtirafı gündem olmayı başardı...“Kadınlar benden kaçıyordu”

20.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesisatçılık yaptığı dönemde ikili ilişkilerinde cinsel organının boyutu nedeniyle zorluk yaşadığını ifade eden dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Andy Lee, ani kariyer değişikliğinin nedenlerini açıkladı. Cinsel organının yaklaşık 25 cm olduğunu dile getiren Lee, kadınlar kendisinden uzak durduğunu hatta kaçtığını itiraf etti.

Cinsel organının boyutundan şikayet etti! İtirafı gündem olmayı başardı...“Kadınlar benden kaçıyordu”

Tesisatçılık kariyerini yetişkin film yıldızlığıyla değiştiren dünyaca ünlü isim Andy Lee, penisinin boyutunun normalin üzerinde olduğunu itiraf ederek herkesi şaşırtmayı başardı. Andrew Bucklow'un I'm Got News For You podcast'ine konuk olan Lee, penis boyutunun hayatını değiştirmesine yönelik yaptığı itiraflarla dikkatleri üzerine çekti.

“KORKUYORLARDI”

1

Cinsel organını gören kadınların hiç alışkın olmadığı tepkiler verdiğini ifade eden İrlandalı yıldız, “Kadınlar benden kaçıyordu. İlk gördüklerinde korkuyorlardı. Hatta bir ilişkimde müstakbel partnerim çığlık atmıştı. Ergenlik dönemine kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Ancak okula gittiğimde soyunma odasında ve tuvaletlerde yaşıtlarımın tepkilerini görünce bir farklılık olduğunu anladım” dedi.

2

Cinsel yaşamını etkileyen bu duruma zaman içinde alıştığını dile getiren Lee, “Kendimi ve karşımdaki kişiyi düşünerek hareket ediyorum. Zamanla güzel yanları olduğunu keşfederek negatif tarafları pozitife çevirdim” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

 Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

 Dansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçti

Dansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tabutunda yatan ölü adamı böyle dirilttiTabutunda yatan ölü adamı böyle diriltti
Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdüSosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü
Uyarısı olay oldu! “Milyonlarca kadın zarar görüyor”Uyarısı olay oldu! “Milyonlarca kadın zarar görüyor”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya penis

En Çok Okunan Trend Haberler

Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

Bir gören bir daha baktı! Eleştiri yağdı: “Bir de yanında çocuk var"

Bir gören bir daha baktı! Eleştiri yağdı: “Bir de yanında çocuk var"

ABD'de yetişkin film yıldızı oldu! "Hiç bir Türk'e rastlamamıştım"

ABD'de yetişkin film yıldızı oldu! "Hiç bir Türk'e rastlamamıştım"

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.