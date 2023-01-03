Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı seçilen Elanie Victoria’nın yeni mesleği herkesi şaşırttı

Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı seçilen Elanie Victoria’nın yeni mesleği herkesi şaşırttı

03.01.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta çalıştığı marketin üniformasıyla çektiği videonun sonrasında kısa sürede sosyal medyadan gündem yaratmayı başaran Elanie Victoria milyonlarca takipçiye ulaştı. ‘Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı’ olarak seçilen Victoria, takipçi sayısının artması üzerine kariyer değişikliğine gitti. Güzel isim şimdilerde bir sosyal medya uygulamalarında paylaşımlar yapıyor.

Almanya'nın büyük süpermarketlerinden biri olan ve Almanya'da yaşayan Türklerin de çok tercih ettiği ALDI markette çalışan kasiyer Elaine Victoria, 'en seksi süpermarket çalışanı' olarak seçildi. TikTok’ta paylaştığı dans videosuyla 30 milyon kişi tarafından izlenen Victoria, “Aldi Elanie” kullanıcı adıyla güzellik içerikleri paylaşıyor.

MİLYONLARA ULAŞTI

1

TikTok’ta 1.5 milyon, Instagram’da ise 254 bin takipçisi bulunan Victoria, kasiyerlik kariyerini sosyal medya içerik üreticiğiyle değiştirerek kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kasiyer

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan ve Putin’e dondurma vermişti! Bakın o kadın kimmiş?

Erdoğan ve Putin’e dondurma vermişti! Bakın o kadın kimmiş?

Çırılçıplak balkona çıktı! Sabahlığını omuzlarından sarkıtınca...

Çırılçıplak balkona çıktı! Sabahlığını omuzlarından sarkıtınca...

Görünce şoke oldu! “Çocuklarını neden sokakta bırakıyorlar?”

Görünce şoke oldu! “Çocuklarını neden sokakta bırakıyorlar?”

Bir gören bir daha baktı! Çırılçıplak zannettiler ama...

Bir gören bir daha baktı! Çırılçıplak zannettiler ama...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.