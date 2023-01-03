Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı seçilen Elanie Victoria’nın yeni mesleği herkesi şaşırttı

Almanya'nın büyük süpermarketlerinden biri olan ve Almanya'da yaşayan Türklerin de çok tercih ettiği ALDI markette çalışan kasiyer Elaine Victoria, 'en seksi süpermarket çalışanı' olarak seçildi. TikTok’ta paylaştığı dans videosuyla 30 milyon kişi tarafından izlenen Victoria, “Aldi Elanie” kullanıcı adıyla güzellik içerikleri paylaşıyor.

MİLYONLARA ULAŞTI

TikTok’ta 1.5 milyon, Instagram’da ise 254 bin takipçisi bulunan Victoria, kasiyerlik kariyerini sosyal medya içerik üreticiğiyle değiştirerek kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı.