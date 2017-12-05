YEMEK

Cinsel performansından şikayetçi olanlar bunu mutlaka yemeli!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KEŞFET HABERLERİ  | 05.12.2017 09:50 | Son Güncelleme

İlişkilerde özellikle de cinsel birlikteliklerde zaman zaman yaşadığımız ancak çok fazla dile getirmediğimiz problemlerimizin aslında çok basit doğal çözümleri vardır. Siz de cinsel performansınızdan memnun değilseniz bu yiyecekleri denemekte fayda var. İşte afrodizyak etkisini doğal yollarla aşılayacak olan mutfağımızda kolayca bulunan besinler!

Cinsel performansından şikayetçi olanlar bunu mutlaka yemeli!

Kırmızı biber

Bu haberi okuyunca çorabınıza acı biber dökecekseniz

Acının, cinsel isteği artırdığı uzmanlar tarafından söylenir. Acı biber kan dolaşımınızı hızlandırır ve kendinizi sekse daha hazır hissetmenizi sağlar.

Zencefil

zencefil

Çaylarınıza enfes aroma katan, onlarca faydası olan bir bitki olan zencefil, tüketildiğinde erojen bölgenizde hassasiyeti artırır. Tüm vücut sistemini -özellikle cinsel istek konusunda- uyarır, bedenen ve ruhen güç kazandırır.

Çikolata

Bitter Çikolata

Herkesin yıllardır ezberlediği bir etkiye sahip. Bilim adamlarının her araştırmasının sonunda ulaştığı aynı sonuç; çikolata serotonin hormonunu artırıyor.

Kuşkonmaz

Kuşkonmazı Taze Saklamanın En İyi Yolu

Eski Yunan ve Romalılardan beri sevilerek tüketilen bu besinin sevilmesinin nedenlerinden biri de, kuşkonmazın afrodizyak etkisine sahip olmasıdır.

Çilek

Çilek dişlere iyi geliyor

İçerisinde A, B ve C vitaminlerinin yanısıra kalsiyum, demir ve fosfor içeren çileğin cinsel açıdan faydaları ise; sperm miktarını artırması ve cinsel organları besliyor olması

Havuç

Havuç

Havucun seks hormonlarını aktive ettiği belirtiliyor.

İstiridye

İSTİRİDYE

İstiridye çinko bakımından oldukça zengin olan bir deniz ürünüdür ve bu mükemmel özelliği ile cinsel dürtüleri

Kekik ve nane

Kekik kürü bakın neye iyi geliyor?

Özellikle kadınlarda bütün kadınlık hormonlarının düzenli çalışmasını sağlar ve vücudu güçlendirir.

Kereviz

Pazara gittiğinizde kereviz almadan dönmeyin

İç salgı bezlerinin çalışma kapasitelerini artırır. Erkeklerde cinsel performansa etki ederek iktidarsızlığı önler. Orta yaşta mutlaka tüketilmesi gerekmektedir.

Ginseng

ginseng

Yorgunluğun atılmasını, kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Özellikle erkeklerde zindelik verir

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seks yemek

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