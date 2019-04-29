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Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Ümit Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 29.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla istinaf mahkemesinde yargılanan eski milli futbolcu Ümit Karan,“sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Ümit Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi!

İstinaf Mahkemesi, eski milli futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karan savunmasında, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Yerel mahkeme, Ümit Karan hakkında beraat kararı vermişti.

Eski futbolcu Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "Basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEKİ İLK DURUŞMAYA KATILMADI

İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde bugün görülen karar duruşmasına sanık Ümit Karan ve Avukatı Ayhan Sağıroğlu ve İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Karan, kimlik tespiti sırasında Makedonya'da futbol takımı çalıştırdığını ve aylık gelirinin 2 bin Euro olduğunu söyledi. Savunmasına, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadığını" sözleri ile başlayan Ümit Karan, "Suçlamalar doğru değildir" dedi. Karan, suçlamaların çıkar amaçlı yapıldığını iddia etti.

'OLAYDAN SONRA MÜVEKKİLİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİR'

İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser, müvekkilinin çıkar elde etmeye çalışmadığını belirterek, "Olaydan sonra müvekkilim ciddi psikolojik rahatsızlık geçirmiş ve tedavi görmüştür. Olaydan sonra çalışamaz duruma gelmesine sebebiyet vermiştir. Müvekkilim ili terk edip başka ile taşınmak zorunda kalmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı Levent Çağıl mütalaasında, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Ümit Karan lehine verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Karan'ın Avukatı Ayhan Sağıroğlu, şike davasından en az ceza alıp iş bulamayan tek futbolcu olduğu için Makedonya'da çalıştığını söyledi. Müvekkilinin kimseyi öpmediğini, öpmeye de teşebbüs etmediğini söyleyen Avukat Sağıroğlu, müştekinin İstinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.

'ATATÜRKÇÜLÜKTEN CEZA VERECEKSENİZ KABULÜMDÜR'

Son sözü sorulan Ümit Karan, "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor" dedi. Araya giren Karan'ın Avukatı Ayhan Sağıroğlu, "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" dedi.

'SURVİVOR'DA KADINLARLA YAN YANA BULUNDUĞUMDA BİLE BİR ŞEY YAPMADIM'

Bu diyaloğun ardından tekrar söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım" diyerek beraatine karar verilmesini istedi.

KARAN'A 1 YIL 8 AY CEZA VERİLDİ

Kısa bir ara veren 20. Ceza Dairesi, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararını kaldırdı. Daire, oy çokluğu ile Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Üye hakim Kadir Erdal, beraat yönünden görüş bildirerek çoğunluk kararına muhalefet etti. Karan'ın bu kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor.

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