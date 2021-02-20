Cinsel saldırı suçlamalarının odağındaki Marilyn Manson'a soruşturma açıldı

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, geçmişte bir ilişkisinde istismara uğradığını söyleyen ancak isim vermeyen 33 yaşındaki Wood, 1 Şubat'ta Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Ancak söz konusu tarihler, şarkıcının Westworld yıldızı Evan Rachel Wood'la ilişkisine denk geliyor. Zira Manson'ın, kendisi hakkında suçlamada bulunan ilk isim olan Wood'la 2007'yle 2010 arasında ilişkisi vardı.

'Los Angeles Belediyesi Şerif Teşkilatı Özel Kurbanlar Bürosu, müzik sektöründe çalışan ve 'Marilyn Manson' diye bilinen Brian Warner'ın dahil olduğu ev içi şiddet iddialarını araştırıyor. Olaylar, Warner'ın West Hollywood şehrinde (Los Angeles'a bağlı) yaşadığı 2009'la 2011 yılları arasında meydana gelmişti.'

52 yaşındaki Manson'ın söz konusu tarihler arasında yaşadığı bölgedeki şerif teşkilatı, şu açıklamayı yaptı:

'İTAATE ZORLANMIŞTIM'

Tacizcimin ismi Brian Warner, dünya onu Marilyn Manson ismiyle de biliyor. Beni istismar etmeye ben gençken başladı ve yıllarca korkunç biçimde istismar etti. Beynim yıkanmıştı ve itaate zorlanmıştım.

Manson ise suçlamaları "gerçeğin korkunç biçimde çarpıtılması" diyerek reddetmiş ve "Özel ilişkilerim, benzer fikir yapısına sahip partnerlerle bütünüyle rızaya dayalıydı" demişti.

DAVA ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞTI

Manson hakkında daha önce de darp, saldırı ve cinsel saldırı suçlamaları yapılmıştı. Ancak Los Angeles'ta savcılar, tarihi 2011'e kadar uzanan bu iddialara karşı Manson'a dava açmayı zaman aşımı ve teyit eksikliği sebebiyle 2018'de reddetmişti.

TECAVÜZ ODASI İDDİASI

Manson hakkında şarkıcı Phoebe Bridgers, şarkıcının kendisine evinde "tecavüz odası" olduğunu söylediğini açıklamıştı. Eski stilisti Love Bailey, Manson'ın kendisine silah doğrulttuğunu belirtmiş, ünlü rock grubu Wolf Alice'in solisti Ellie Rowsell ise Manson'ın kamerayla eteğinin altını çektiğini ifade etmişti.

Son olarak Game of Thrones oyuncusu Esme Bianco, şarkıcıyı fiziksel ve psikolojik istismarla suçlamış ve kendisini baltayla kovalamasının ardından ondan ayrıldığını söylemişti.



