Cinsel uyarılma hakkında bilmediklerimiz...

Erkek Kanalı'nın yeni videosunda cinsellik hakkında merak edilen sorular yer alıyor. Ereksiyon ve ıslanmak yani uyarılmak tek bir anlama mı geliyor? Cinsel organlarımız tek başına mı çalışıyor yoksa bütün bedene bağlı, farklı uyarılma ve heyecanlara göre tepki mi veriyor? Yine bir sürü soru canlanıyor kafamızda ama Rayka yardımımıza yetişip hepsini tek tek cevaplıyor. Siz siz olun hemen heyecanlanmadan durumu anlamayı ve karşının rızasını da almayı unutmayın. Durum ne olursa olsun.
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