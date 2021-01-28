Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cinsellikle aranızda tabular varsa bu teori size açıklayıcı olabilir!

Cinsellikle aranızda tabular varsa bu teori size açıklayıcı olabilir!

Seray Üstün Seray Üstün 28.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cinsellikle aranızda tabular varsa bu teori size açıklayıcı olabilir!

Psikolojide ve toplumsal algılar içerisinde cinsellik tamamen mahrem bir alan olarak kabul edilir. Özellikle cinselliğin konuşulması çoğu zaman bir tabudur. Çoğu kişi bu konu hakkında konuşmaktan hoşlanmaz hatta utanır. Cinsellik ve utangaçlık arasında ince bir çizgi vardır. Bu çizgi dehşet yönetimi teorisiyle açıklanır. Peki dehşet yönetimi teorisi nedir?

Grenberg, Solomon ve Pyszczynski'nin geliştirdiği "Dehşet Yönetimi Kuramı" cinselliğin tabu yanlarını açığa çıkarttı. Bu kuram aslında insan psikolojisi üzerinden kişinin bireylik algısına vurgu yapıyor. İnsanların önemli bir birey olarak kendimizi çevremizdekilere ispat etmeye çalıştığımızı söyler. Bu ispat yolunda çocuk yapmak, ırkçılık, türcülük, şöhret, zenginlik sevdası, ideoloji ve din yöntemler yerini alır.

Ölümden sonra bir yaşamın varlığına olan inanç oldukça eskidir. Aslında bu düşünce bin yıldır insanları içten içe rahatlatmıştır. Bilinç dahil insani olarak addettiğimiz bütün özelliklerimizin toplandığına inandığımız ruh, başka bir dünyada yaşamaya devam eder, beden ise hiç mühim değil. Bu da bizim ölümsüz olduğumuz anlamına gelir. Nasıl olduğunu bilmesek de insanoğlu bir noktada ölümü düşünmemeyi başarabilmiştir. Ölümle yaşam aslında karşı konulamaz bir çelişki içindedir.

kapak4

Cinsellik hayvani bir dürtü olarak aslında temelinde üremeyi barındırır. Uzun lafın kısası cinsellik insanların zaaflarını, hayvani doğasını ve her şeyden öte ölümlü bir varlık olduğunu hatırlatır. Bu nedenle çoğu toplumda cinsellik üzeri örtülmesi gereken bir tabudur. Cinsellik ve ölüm korkusu üzerine çalışmalar yapan psikolog Jamie L. Goldenberg bilimsel olarak durumu kanıtlamıştır. Seçilen iki gruptan birinci grup cinsellik hakkında düşündürülürken ikinci grup başka konulara yönlendirilir. Sonrasında ise yarım kalan bir kelime oyununu tamamlamaları istenir. Çıkan harfler şöyledir: Gra Cinsellik hakkında düşünen grup bu kelimeyi "grave (mezar)" diğer grup ise genel olarak "grape (üzüm)" olarak tamamlar. Buna karşın ölüm hakkında çok fazla kafa yoran özellikle sinirsel bozukluğu olan insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da tam tersi biçimde cinselliğe karşı ilgisizlik gözlemlenmiştir.

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali ve karısı Gala arasındaki dillere destan aşk hikayesi!Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali ve karısı Gala arasındaki dillere destan aşk hikayesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Z kuşağına dikkat! Dijital çocukların dönemi ne ifade ediyor?Z kuşağına dikkat! Dijital çocukların dönemi ne ifade ediyor?
Döneminin görkemlisi: Bugünün Ani HarabeleriDöneminin görkemlisi: Bugünün Ani Harabeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

Diğer Haberler

TV yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

28 Ocak 2021 Perşembe: TV yayın akışı...

Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 27 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesinde büyük yarış!

‘Z kuşağı bilmez’ diyerek sürekli dışlanan bir jenerasyon! Z kuşağı kimdir? Türkiye’de Z kuaşağını kimler oluşturuyor?

Z kuşağına dikkat! Dijital çocukların dönemi ne ifade ediyor?

85 milyon yaşındaki dünyanın kayıp sekizinci kıtası Zelandiya hakkında şoke edici bilgiler

85 milyon yaşındaki kayıp kıta! Yeni bilgiler ortaya çıktı

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Sosyal medyada olay oldu! Sadakatsiz’e yorumlar gecikmedi

Cinsiyet değiştirdikten sonra yepyeni bir yaşama adım atan Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.