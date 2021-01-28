Cinsellikle aranızda tabular varsa bu teori size açıklayıcı olabilir!

Grenberg, Solomon ve Pyszczynski'nin geliştirdiği "Dehşet Yönetimi Kuramı" cinselliğin tabu yanlarını açığa çıkarttı. Bu kuram aslında insan psikolojisi üzerinden kişinin bireylik algısına vurgu yapıyor. İnsanların önemli bir birey olarak kendimizi çevremizdekilere ispat etmeye çalıştığımızı söyler. Bu ispat yolunda çocuk yapmak, ırkçılık, türcülük, şöhret, zenginlik sevdası, ideoloji ve din yöntemler yerini alır.

Ölümden sonra bir yaşamın varlığına olan inanç oldukça eskidir. Aslında bu düşünce bin yıldır insanları içten içe rahatlatmıştır. Bilinç dahil insani olarak addettiğimiz bütün özelliklerimizin toplandığına inandığımız ruh, başka bir dünyada yaşamaya devam eder, beden ise hiç mühim değil. Bu da bizim ölümsüz olduğumuz anlamına gelir. Nasıl olduğunu bilmesek de insanoğlu bir noktada ölümü düşünmemeyi başarabilmiştir. Ölümle yaşam aslında karşı konulamaz bir çelişki içindedir.

Cinsellik hayvani bir dürtü olarak aslında temelinde üremeyi barındırır. Uzun lafın kısası cinsellik insanların zaaflarını, hayvani doğasını ve her şeyden öte ölümlü bir varlık olduğunu hatırlatır. Bu nedenle çoğu toplumda cinsellik üzeri örtülmesi gereken bir tabudur. Cinsellik ve ölüm korkusu üzerine çalışmalar yapan psikolog Jamie L. Goldenberg bilimsel olarak durumu kanıtlamıştır. Seçilen iki gruptan birinci grup cinsellik hakkında düşündürülürken ikinci grup başka konulara yönlendirilir. Sonrasında ise yarım kalan bir kelime oyununu tamamlamaları istenir. Çıkan harfler şöyledir: Gra Cinsellik hakkında düşünen grup bu kelimeyi "grave (mezar)" diğer grup ise genel olarak "grape (üzüm)" olarak tamamlar. Buna karşın ölüm hakkında çok fazla kafa yoran özellikle sinirsel bozukluğu olan insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da tam tersi biçimde cinselliğe karşı ilgisizlik gözlemlenmiştir.



