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Cinsellikten kaçınan sevgilisinin fikirleri şoke etti! ''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

02.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir adam, kız arkadaşının cinsellik hakkındaki fikirlerini duyunca şoke oldu. Bir internet sitesinde bunların paylaşıp insanlara danışan genç, ailesinin yetiştirme tarzı sebebiyle sevgilisinde oturmuş bu fikirleri nasıl değiştireceğini düşünüp durduğunu söyledi.

Cinsellikten kaçınan sevgilisinin fikirleri şoke etti! ''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

İngiltere'den genç bir adam, kız arkadaşının cinsellik hakkında ebeveynleri tarafından kendisine öğretilen bazı garip görüşleri olduğunu ve bir şekilde hala buna inandığını söyledi. Çareyi bir internet sitesinde insanlara danışmakta arayan çaresiz genç, kız arkadaşını bu fikirlerden nasıl kurtarabileceğini bulmaya çalıştığını anlattı.

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İNANAMADI

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Anne babası kız arkadaşına mastürbasyonun kötü bir şey olduğunu ve kendimize dokunduğumuz her an bir yavru kedinin öldüğünü öğrettiğini ve ayrıca onu ışıkta ve yatak dışında herhangi bir yerde seksin günah olduğuna ikna ettiklerini anlatan genç, duyduklarına inanamadığını belirtti.

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''MUCİZE''

Evlilikten önce seks yapmanın da yanlış olduğuna inandıkları için, sevgilisiyle cinsel birliktelik yaşayabilmesinin bir mucize olduğuna inandığını söyledi. Kız arkadaşının harika bir işi olan oldukça başarılı ve zeki bir kadın olduğunu ama ailesi onu bu şekilde yetiştirdiği için kızgın olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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