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Cinsiyet değiştirdikten sonra yeni bir hayata adım atan dünyaca ünlü isimler!

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Cinsiyet değiştirdikten sonra yeni bir hayata adım atan dünyaca ünlü isimler!

Sanat dünyasının sevilen isimleri hayatlarının bir döneminde cesurca bir adım atarak dikkatleri üzerine çekti. Gelebilecek tüm yorumlara göğüs gererek cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ünlü isimleri sizler için araştırdık. İşte dünyada cinsiyet değiştirerek yeni bir hayata adım atan ünlü isimler...

Kendilerini sahip oldukları bedende mutlu hissetmeyen ve hayatlarına bu şekilde devam etmek istemeyen ünlü isimlerin sayısı azımsanmayacak derecede fazladır. Toplumsal tabuların ve kalıpların dışında cinsiyet değiştirme operasyonun zor ve sancılı bir süreç olduğunu belirtmek gerekir. Bedenin ve hormonların yeniden kendini bulabilmesi adına bu isimlerin pek çok aşamayı geçmek zorunda kaldığını da unutmamak gerekiyor. Listemize geçmeden önce bu isimleri verdikleri radikal kararlardan dolayı tebrik etmek şart! Gelelim cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatında yeni bir adım atan dünyaca ünlü isimlere...

CARMEN CARRERA

carmen carrera

13 Nisan 1985 yılında New Jersey’de doğdu. Cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra modellik yapmaya başlayan Carrera, dünyaca ünlü defilelerden Victoira Secret kadrosunda yer aldı.

CAITLYN JENNER

caitlyn.jpg

Kardashinan kardeşlerin üvey babası olan Bruce Jenner, geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda olimpik bir atlet olan isim, cinsiyet değiştirme operasyonun sonrasında adını Caitlyn olarak değiştirdi.

INES RAU

INES RAU.jpg

Cinsiyet değiştirme sürecine 16 yaşındayken başlayan ve bütün ameliyatlarını tamamladıktan sonra modellik yapmaya başlayan Ines Rau, dünyanın en pahalı markaları için podyumda boy gösterdi.

ANDREJ PEJIC

andreja pejic

Moda dünyasında çığır açan Andrej Pejic, cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ünlü isimler arasında yerini aldı. Hem kadın hem de erkek kıyafetleri giyerek podyuma çıkan ünlü model modanın kalıplaşmış sınırlarını yıkmayı başardı.

JENNA TALACKOVA

Jenna Talackova

Geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra Kainat Güzellik Yarışması’nda Kanada’yı temsil ederek bir ilke imza atan Jenna Talackova bütün güzellik kalıplarının bir kez daha gözden geçirilmesine neden oldu.

CHAZ BONO

Chaz Bono

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher’in Sonny Bono’dan olan çocuğu Chaz Bono cinsiyet değişitrme operasyonu geçiren ünlü isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda yazan Chaz Bono, cinsiyet değiştirme opersyonunu “Hayatımda verdiğim en doğru kararé olarak tanımladı. Annesi Cher ise bu operasyonun sonrasında verdiği röportajında,”Her ne kadar anlamakta zorlansam da onu anlamak için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.

JAMIE CLATYON

Jamie Clayton

Sense 8 dizisinin güzel yıldızı Jamie Clatyon da cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştirdi. Yaşadığı süreci bir televizyon programı haline dönüştüren Jamie Clayton, cinsiyet değişimi ile ilgili bir programda yer aldı.

KIM PETRAS

kim petras

Akman pop müziğinin genç yıldızlarından biri olan Kim Petras, uzun sarı saçları ve mavi gözleriyle güzellik algılarını yeniden yazdı. Kendi kayıt şirketini kurarak müzik dünyasına adım atan Petras aynı zamanda söz yazarı olarak birçok şarkıya imza attı.

LANA-LİLY WACHOWSKİ

Lana Wachowski

Matrix film serisinin yapımcısı Lana Wachoowski cinsiyet değiştirme operasyonuyla kendisine yeni bir hayat kurdu.

LİLY Wachowski

Aynı film serisinin yönetmeni olan kardeşi Lily Wachowski de cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi.

LEA T

lea T

İlk transeksüel süper model olarak anılan Lea T, Brezilyalı futbolcu Toninho Cerezo’nun çocuğudur. Kendine has güzelliğiyle ses getiren Lea T, dünyaca ünlü pek çok marka için kamera karşısına geçti.

ALEXIS ARQUETTE

Alexıs Arquette

Doğum adı Robert Arquette olan, Alexis Arquette Amerikalı oyuncu 11 Eylül 2016 yılında 47 yaşındayken hayatını kaybetti. 2007 yılında cinsiyetini değiştirmeden önce Fareler ve İnsanları, Chucky’nin Gelini ve Düğün Şarkıcısı gibi filmlerde boy gösterdi.

BALIAN BUSCHBAUM

Balian Buschbaum

Eskiden Yvonne Buschbaum ismiyle tanınan Balian Buschbaum, Alman sırıkla atlamacıdır. Kendisi 1999 yılında Alman sırıkla atlama rekortmeni oldu. 2007 yılının Kasım ayında Buschbaum, kalıcı yaralanmasından ve cinsiyetini değiştirme isteğinden dolayı sporu bıraktı.

BONUS: ELLEN PAGE

ellen page

Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu.

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