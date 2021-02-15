Cinsiyet değiştirdikten sonra yeni bir hayata adım atan dünyaca ünlü isimler!

Kardashinan kardeşlerin üvey babası olan Bruce Jenner, geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda olimpik bir atlet olan isim, cinsiyet değiştirme operasyonun sonrasında adını Caitlyn olarak değiştirdi.

Kendilerini sahip oldukları bedende mutlu hissetmeyen ve hayatlarına bu şekilde devam etmek istemeyen ünlü isimlerin sayısı azımsanmayacak derecede fazladır. Toplumsal tabuların ve kalıpların dışında cinsiyet değiştirme operasyonun zor ve sancılı bir süreç olduğunu belirtmek gerekir. Bedenin ve hormonların yeniden kendini bulabilmesi adına bu isimlerin pek çok aşamayı geçmek zorunda kaldığını da unutmamak gerekiyor. Listemize geçmeden önce bu isimleri verdikleri radikal kararlardan dolayı tebrik etmek şart! Gelelim cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatında yeni bir adım atan dünyaca ünlü isimlere...

INES RAU

Cinsiyet değiştirme sürecine 16 yaşındayken başlayan ve bütün ameliyatlarını tamamladıktan sonra modellik yapmaya başlayan Ines Rau, dünyanın en pahalı markaları için podyumda boy gösterdi.

ANDREJ PEJIC

Moda dünyasında çığır açan Andrej Pejic, cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ünlü isimler arasında yerini aldı. Hem kadın hem de erkek kıyafetleri giyerek podyuma çıkan ünlü model modanın kalıplaşmış sınırlarını yıkmayı başardı.

JENNA TALACKOVA

Geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra Kainat Güzellik Yarışması’nda Kanada’yı temsil ederek bir ilke imza atan Jenna Talackova bütün güzellik kalıplarının bir kez daha gözden geçirilmesine neden oldu.

CHAZ BONO

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher’in Sonny Bono’dan olan çocuğu Chaz Bono cinsiyet değişitrme operasyonu geçiren ünlü isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda yazan Chaz Bono, cinsiyet değiştirme opersyonunu “Hayatımda verdiğim en doğru kararé olarak tanımladı. Annesi Cher ise bu operasyonun sonrasında verdiği röportajında,”Her ne kadar anlamakta zorlansam da onu anlamak için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.