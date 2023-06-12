Cinsiyet değiştiren Elliot Page'dan itiraflar! "Ayakta idrar yapmayı..."

"The Umbrella Academy" dizisiyle ünlenen Elliot Page Aralık 2020’de “Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum” diyerek bir mektup yayınlamıştı.

O günden beri gündemde olan ve cinsiyet değişimi sonrası değişimiyle de gündeme gelen başarılı oyuncu yazdığı anı kitabında samimi açıklamalarda bulundu.

Çocukken de Çocukken vücudunda rahatsızlık hissettiğini söyleyen oyuncu "Nişan alabileceğimi umarak vajinama bastırır, tutar, çimdikler ve sıkardım" dedi.

CİNSELLİK İTİRAFI

36 yaşındaki Elliot Page, hiçbir zaman bir kızdan hoşlanmadığını ve hatta kendi kendine ayakta işemeyi öğretmeye çalıştığını da açıkladı.



Page kitabında, cinselliğiyle mücadele ederken, 16 yaşında bir erkekle başarısız seks yapma girişimleri de dahil olmak üzere bir dizi başka açıklama da yaptı.



