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Cinsiyet değiştiren kardeşi Eliz Sakuçoğlu'ndan izin almış

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 10:30 | Son Güncelleme

Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Rumeli Hisarı’ndaki İspendek Balık’taydı. Ünlü stiliste yemekte geçen hafta cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren kardeşi de eşlik etti.

Cinsiyet değiştiren kardeşi Eliz Sakuçoğlu'ndan izin almış

Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olup Poyraz adını almıştı.

Poyraz Sakuçoğlu “Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum” açıklamasını yapmıştı.

Eliz Sakuçoğlu ve kardeşi önceki gün Rumeli Hisarı’ndaki İspendek Balık’taydı. Kardeşlerin ağzını bıçak açmadı. Ama Eliz Sakuçoğlu duygularını Instagram’dan dile getirmeyi ihmal etmedi:

'YÜRÜ BE KOÇUM'

“Canım kardeşim kararını ilk benimle paylaştı. O anki hislerimi anlatsam kitap olur. Tanınmış biri olmamdan dolayı kendinden çok beni düşünmüş, bana gelebilecek zararları hesap edip rızamı istemişti. ‘Yürü be koçum, hayat senin hayatın’ demiştim. Ancak değişim sürecin başlaması ile Poyraz’a verdiğim cesaretin yerini türlü türlü korkular aldı. Yanıma geldi ve ‘Ben senden daha t... bir kadın görmedim, iyi ki benim ablasım’ sözleri ile yüreklendirdi. Kardeşimle gurur duyuyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu poyraz sakuçoğlu

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