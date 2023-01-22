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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz üstsüz poz verdi! "Kral bu ne yakışıklılık"

22.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Doğrusöz adıyla yarışmaya katılan ve beğeni toplayan yarışmacı cinsiyetini değiştirdikten sonra sık sık son halleriyle gündeme geliyor. Adını Doruk yapan eski yarışmacı üstsüz pozuyla olay oldu.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz üstsüz poz verdi! "Kral bu ne yakışıklılık"

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasında tanınan Doğrusöz sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirdikten sonraki halini görenler tanıyamadı.

Ameliyat olduktan sonra adını Doruk yapan eski yarışmacı erkek olduğunu daha 5 yaşındayken anladığını söylemişti.

Sevgilisiyle mutlu bir hayatı olan Doruk Doğrusöz son olarak üstsüz halini paylaştı.

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Kaslı vücuduyla dikkat çeken eski yarışmacıya "Kral bu ne yakışıklılık" yorumları geldi.

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Neslihan Doğrusöz moda sevgilisi yaşında

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