Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz üstsüz poz verdi! "Kral bu ne yakışıklılık"

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasında tanınan Doğrusöz sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirdikten sonraki halini görenler tanıyamadı.

Ameliyat olduktan sonra adını Doruk yapan eski yarışmacı erkek olduğunu daha 5 yaşındayken anladığını söylemişti.

Sevgilisiyle mutlu bir hayatı olan Doruk Doğrusöz son olarak üstsüz halini paylaştı.

Kaslı vücuduyla dikkat çeken eski yarışmacıya "Kral bu ne yakışıklılık" yorumları geldi.

