Cinsiyet değiştirip 30'a yakın ameliyat geçirmişti! Beren Güney dolgularını eritti! Görenler tanıyamadı

Sosyal medyadaki pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Güney, geçirdiği operasyonlara 500 bin TL harcamıştı. Ünlü fenomen son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Güney'e 'Neydin ne oldun' yorumları geliyor.

Cinsiyet değiştirme operasyonu dışında ses değiştirme ameliyatı, silikon meme implantı, burun ve elmacık kemiği ameliyatı gibi birçok operasyon geçiren Güney, defalarca bıçak altına yatmıştı.

Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny gibi isimlerin mesajlarını ifşa etmesiyle tanınan fenomen yaptırdığı bazı operasyonlardan pişman olunca harekete geçti.

"GERİ DÜZELTTİM"

Bazı dolgu ve silikonlarını çıkarma kararı alan fenomenin son haline adeta beğeni yağdı.

"Çok değişmişsin" diyen bir takipçisine "Yüzümdeki tüm dolguları eritip aşırı duran cerrahi işlemleri geri düzelttim" dedi.

Doğal bir görünüme sahip olan ünlü fenomene 'Böyle daha güzelsin', 'Neydin ne oldun', 'Sahte bebek gibiydin gerçeğe dönmüşsün' gibi yorumlar geldi.

GERÇEK ADI TOLGA İMANOĞLU

Eski adı 'Tolga İmanoğlu' olan Beren Güney, erkek cinsiyetine ait hissetmediğini 6 yaşındayken anlamaya başladığını söylüyor.

Youtube'da yayınlanan Katarsis programına katılan Güney, küçükken her zaman kız çocuklarıyla arkadaşlık ettiğini açıklamıştı.

Geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Güney'in erkek hali ise herkesi şaşırttı.



