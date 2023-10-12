MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsiyet değiştirip 30'a yakın ameliyat geçirmişti! Beren Güney dolgularını eritti! Görenler tanıyamadı

Cinsiyet değiştirip 30'a yakın ameliyat geçirmişti! Beren Güney dolgularını eritti! Görenler tanıyamadı

12.10.2023 20:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirip 30'a yakın ameliyat geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, daha çok futbolcular ile olan konuşmalarını ifşalamasıyla biliniyor. Cinsiyet değiştirdikten sonra yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlü fenomenin bir bir estetiklerini erittiği ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Güney, geçirdiği operasyonlara 500 bin TL harcamıştı. Ünlü fenomen son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Güney'e 'Neydin ne oldun' yorumları geliyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

Cinsiyet değiştirme operasyonu dışında ses değiştirme ameliyatı, silikon meme implantı, burun ve elmacık kemiği ameliyatı gibi birçok operasyon geçiren Güney, defalarca bıçak altına yatmıştı.

Beren-Güney-erkek-hali-kaç-yaşında-erkek-mi-ailesi-estetiksiz-hali

Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny gibi isimlerin mesajlarını ifşa etmesiyle tanınan fenomen yaptırdığı bazı operasyonlardan pişman olunca harekete geçti.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)

"GERİ DÜZELTTİM"

Bazı dolgu ve silikonlarını çıkarma kararı alan fenomenin son haline adeta beğeni yağdı.

ezgif.com-webp-to-jpg (4)

"Çok değişmişsin" diyen bir takipçisine "Yüzümdeki tüm dolguları eritip aşırı duran cerrahi işlemleri geri düzelttim" dedi.

ezgif.com-webp-to-jpg (5)

Doğal bir görünüme sahip olan ünlü fenomene 'Böyle daha güzelsin', 'Neydin ne oldun', 'Sahte bebek gibiydin gerçeğe dönmüşsün' gibi yorumlar geldi.

GERÇEK ADI TOLGA İMANOĞLU

Eski adı 'Tolga İmanoğlu' olan Beren Güney, erkek cinsiyetine ait hissetmediğini 6 yaşındayken anlamaya başladığını söylüyor.

indir

Youtube'da yayınlanan Katarsis programına katılan Güney, küçükken her zaman kız çocuklarıyla arkadaşlık ettiğini açıklamıştı.

Geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Güney'in erkek hali ise herkesi şaşırttı.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali gündem oldu! Görenler aynı şeyi söylediSon hali gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi
Babası da çok ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldıBabası da çok ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı
Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını kaybetti Ünlü oyuncunun acı günü! Babasını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Beren Güney sosyal medya yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.