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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz iç çamaşırlı pozlarla yeni fiziğini sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz iç çamaşırlı pozlarla yeni fiziğini sergiledi

03.09.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle hafızalarımıza kazınan ve cinsiyet değiştirerek adından söz ettiren Ahmet Melih Yılmaz son dönemde pozlarıyla dikkat çekiyor. Yeni adı Meli Bendeli olan oyuncu küçük iç çamaşırlarıyla yeni bedenini paylaştı.

Çukur dizisi ile hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıkladıktan sonra cinsiyet geçiş sürecini de paylaşmaya başlamıştı. Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu son dönemde pozlarıyla olay oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırmıştı.

Bedeni değişen ve iddialı pozlar paylaşmaya başlayan oyuncu geçtiğimiz günlerde de "1 ay oldu. 5 ameliyat oldum. 8 saat sürdü" demişti.

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Meli Bendeli açıklamasında "Ee kolay mı kadın olmak Melicim! Öyle kısacık etek giyip dolaşmayla kadın mı olunur hiç? Olunmaz demi, ödedik bedelini madem" diyerek gündem olmuştu.

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Oyuncu şimdi de küçük iç çamaşırıyla ayna karşısında verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun yeni bedenini paylaştığı pozlarında yüzündeki değişim dikkat çekti.


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Ahmet Melih Yılmaz Oyuncu

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