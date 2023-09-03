Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz iç çamaşırlı pozlarla yeni fiziğini sergiledi

Çukur dizisi ile hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıkladıktan sonra cinsiyet geçiş sürecini de paylaşmaya başlamıştı. Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu son dönemde pozlarıyla olay oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırmıştı.

Bedeni değişen ve iddialı pozlar paylaşmaya başlayan oyuncu geçtiğimiz günlerde de "1 ay oldu. 5 ameliyat oldum. 8 saat sürdü" demişti.

Meli Bendeli açıklamasında "Ee kolay mı kadın olmak Melicim! Öyle kısacık etek giyip dolaşmayla kadın mı olunur hiç? Olunmaz demi, ödedik bedelini madem" diyerek gündem olmuştu.



Oyuncu şimdi de küçük iç çamaşırıyla ayna karşısında verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun yeni bedenini paylaştığı pozlarında yüzündeki değişim dikkat çekti.



