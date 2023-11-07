Cinsiyet değiştirmişti! Eski yarışmacıyı görenler "Adam yakışıklı" dedi

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz olmuştu. O dönem stiliyle büyük beğeni toplayan Doğrusöz cinsiyet değiştirdikten sonraki tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Klip çekimlerinde styling olarak çalışan Doruk Doğrusöz son olarak yüzüne de çene estetiği yaptırmıştı.

"Benim karşıma geçip cinsiyet değiştirmeden önce bakire miydin diye sordular" diyerek gündeme gelen eski yarışmacı son halini paylaştı.



Doruk Doğrusöz'ün siyah gömlek-pantolon stiline beğeni yağdı. Neslihan Doğrusöz olarak tanınan yarışmacının son haline "Çok yakışıklısın", "Bu karizma fazla ama" yorumları yağdı.





