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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Eski yarışmacıyı görenler "Adam yakışıklı" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Eski yarışmacıyı görenler "Adam yakışıklı" dedi

07.11.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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İşte Benim Stilim programında yer aldığı dönemlerde oldukça popüler olan Neslihan Doğrusöz yarışmadan sonra cinsiyet değiştirdi. Adı Doruk olan eski yarışmacı son olarak yüzüne de estetik yaptırmıştı. Bir hayli değişen eski yarışmacının son pozları olay oldu.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz olmuştu. O dönem stiliyle büyük beğeni toplayan Doğrusöz cinsiyet değiştirdikten sonraki tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Klip çekimlerinde styling olarak çalışan Doruk Doğrusöz son olarak yüzüne de çene estetiği yaptırmıştı.

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"Benim karşıma geçip cinsiyet değiştirmeden önce bakire miydin diye sordular" diyerek gündeme gelen eski yarışmacı son halini paylaştı.

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Doruk Doğrusöz'ün siyah gömlek-pantolon stiline beğeni yağdı. Neslihan Doğrusöz olarak tanınan yarışmacının son haline "Çok yakışıklısın", "Bu karizma fazla ama" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Doğrusöz stil

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