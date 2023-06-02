Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz çene dolgusu yaptırıp paylaştı

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz olmuştu.

Son dönemde saç sakalı birbirine karışan imajıyla takipçilerini şaşırtan Doğrusöz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

İŞTE CİNSİYET DEĞİŞİMİ SONRASI

"Erkek olduğumu çocukken anladım" diyen ve yarışmadan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz son olarak estetik yaptırdı.

Çene dolgusu yaptıran eski yarışmacı son halini de paylaştı. Sosyal medyada takipçilerinden beğeni alan Neslihan Doğrusöz'ün son haline ise "Her zaman janti adam", "Ne yapsa yakışır", "Yakışıklı adamsın" yorumları yağdı.



