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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz çene dolgusu yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz çene dolgusu yaptırıp paylaştı

02.06.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak ünlenen Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası adını Doruk olarak değiştirmişti. Neslihan Doğrusöz değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Yarışmacı son olarak da estetik yaptırdıktan sonraki halini paylaştı.

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz çene dolgusu yaptırıp paylaştı

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz olmuştu.

Son dönemde saç sakalı birbirine karışan imajıyla takipçilerini şaşırtan Doğrusöz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

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İŞTE CİNSİYET DEĞİŞİMİ SONRASI

"Erkek olduğumu çocukken anladım" diyen ve yarışmadan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz son olarak estetik yaptırdı.

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Çene dolgusu yaptıran eski yarışmacı son halini de paylaştı. Sosyal medyada takipçilerinden beğeni alan Neslihan Doğrusöz'ün son haline ise "Her zaman janti adam", "Ne yapsa yakışır", "Yakışıklı adamsın" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Doğrusöz stil

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