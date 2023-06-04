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Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'den üstsüz poz

04.06.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim programında yer aldığı dönemlerde oldukça popüler olan Neslihan Doğrusöz yarışmadan sonra cinsiyet değiştirdi. Adı Doruk olan eski yarışmacı bir dönemde Sevda Demirel ile aşk yaşayarak gündeme geldi. Değişimiyle dikkat çeken Doruk Doğrusöz üstsüz pozuyla olay oldu.

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'den üstsüz poz

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz olmuştu. O dönem stiliyle büyük beğeni toplayan Doğrusöz cinsiyet değiştirdikten sonraki tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Spor yaparak kaslarını güçlendiren yarışmacı son halini paylaşınca yine adından söz ettirdi.

Karizmatik pozlarıyla adından söz ettiren Doruk Doğrusöz bu sefer üstsüz halini paylaştı. Doğrusöz'e "Maşallah", "Şok oldum", "Karizma adam oldun" yorumları geldi.

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CİNSELLİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Doruk Doğrusöz olarak hayatına devam eden yarışmacı daha önce Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı. Demirel ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

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Demirel "Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması." demişti.


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Neslihan Doğrusöz stil

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