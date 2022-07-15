Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Önce küfür etti sonra öyle bir şey yaptı ki...

Çevresel sorunlar ve farkındalık üzerine çalışan bir hayır kurumu için çıplak halde bisiklet sürerek bağış toplayan Colin Unsworth ve Sadie Tann, 4 Temmuz günü Perth kentinin kırsal bir kesiminde bisikletleriyle seyahat ederken bir sürücünün sözlü tacizine uğradı. Hızını alamayan şahıs, geri dönüp aracını ikilinin üzerine sürünce olanlar oldu.

SÖZLÜ TACİZ ETTİ

Olay esnasında canlı yayında olan ikilinin kaydettiği videoda, ikilinin sohbet ederek seyahat ettikleri sırada bir arabanın hızla onlara doğru yanaştığı ve sürücünün çifte küfür ederek bağırdığı görüldü. Bisikletli çift yere devrildi ve şans eseri herhangi bir yara almadılar.

HAYRET ETTİ

Olaydan sonra her ikisinin de zarar görmemesine rağmen aracın geri geldiğini iddia ettiler. Colin, sergilenen saldırganlık karşısında hayrete düştüğünü ve yardım gezileri hakkında çok sayıda olumlu geri bildirim aldıklarını söyledi.

BEKLEMİYORLARDI

Birçok kişinin ne yaptıklarını sorup onlara şans dileyerek yola devam ettiğini söyleyen ikili, yola çıkarken rahatsız olabilecek insanlara rastlayabileceklerini düşünseler de bu boyutta bir şiddeti asla beklemediklerini söylediler.

TEMMUZ SONUNDA BİTECEK

Durumu polise bildiren Colin ve Sadie, memurların konuya eğildiklerini ve gerekli işlemlerin yapılması için büyük ölçüde çaba gösterdiklerini anlattı. Çift şimdi, ülke çapındaki yolculuklarına devam ediyor ve Temmuz sonunda yolculuklarını bitirmeyi hedefliyorlar.

