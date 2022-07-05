Çıplak bir şekilde SuperBowl’a girmeye çalışmıştı! Küvet pozuyla herkesi şaşırtmayı başardı

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi SuperBowl'da 2020 yılında sahaya çıplak bir şekilde girmek isterken güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkartılan Kay, bu hareketiyle ünlenmeyi başarmıştı. Sosyal medyada 762 bin takipçisi bulunan Kay, Instagram hesabından seksi fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. Yakın arkadaşı Mia Malkova ile Bahamalar’daki tatilinden bikinili ve mayolu fotoğraflarını paylaşan Kay, şimdiler de ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Gatlinburg eyaletinde dinlenmeye başladı.

UZAKLAŞMAK İSTEDİ

Bahamalar’da deniz, kum ve güneşle birlikte yaz sezonunu açan Kay, ardından ise daha sakin bir tatil konseptine geçiş yaptı. Dağ evlerinden oluşan Gatlinburg eyaletinde tatiline başlayan Kay, küvet pozuyla herkesi şaşırttı.

Gatlinburg!da bir otel odasında pencerenin hemen önünde bulunan küvetin içine çıplak bir şekilde giren Kay, arkasını kameraya dönerek manzaraya karşı çıplak poz verdi. Kay’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum topladı.



