Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Genç bir adam, daha rahat hissettiği için geceleri çıplak uyumayı tercih ettiğini ancak bunun ona nasıl pahalıya patladığını anlattı. Kedisinin üzerin tırmanmasıyla penisini ve testislerini yırttığını söyleyen adam nasıl günlerce acı çektiğini anlattı.

UNUTAMIYOR

Bir gece yüzüstü ve bacakları açık halde uyurken kedisi de baldırlarının arasında yatıyordu. Kendisi aniden hareket edince kedisi testislerini ve penisini tırmaladı. Canı yanan adam, kedisini acı içinde nasıl yataktan fırlattığını anlatırken, çektiği korkunç acıyı unutamadığını belirtti.

ONLAR DA YAŞAMIŞ

17.400'den fazla beğeni ve 8.300'den fazla yorum alan gönderinin altındaki yorumlar genç adamın yalnız olmadığını gösterdi. Birçok kullanıcı kendilerinin de benzer tecrübeler yaşadığını, özellikle de cinsel ilişki esnasında sık sık kedilerinin tacizine maruz kaldıklarını anlattılar.



