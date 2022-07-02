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Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

02.07.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geceleri çıplak uyumayı tercih eden bir adam yaşadığı korkunç kazayı anlattı. Uyuduğu esnada kedisinin yatağa tırmanıp penisini ve testislerini yırtmasının ardından korkunç bir acı çektiğini anlatan genç adamın hikayesi kısa sürede viral oldu. Gönderisi sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Genç bir adam, daha rahat hissettiği için geceleri çıplak uyumayı tercih ettiğini ancak bunun ona nasıl pahalıya patladığını anlattı. Kedisinin üzerin tırmanmasıyla penisini ve testislerini yırttığını söyleyen adam nasıl günlerce acı çektiğini anlattı.

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UNUTAMIYOR

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Bir gece yüzüstü ve bacakları açık halde uyurken kedisi de baldırlarının arasında yatıyordu. Kendisi aniden hareket edince kedisi testislerini ve penisini tırmaladı. Canı yanan adam, kedisini acı içinde nasıl yataktan fırlattığını anlatırken, çektiği korkunç acıyı unutamadığını belirtti.

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ONLAR DA YAŞAMIŞ

17.400'den fazla beğeni ve 8.300'den fazla yorum alan gönderinin altındaki yorumlar genç adamın yalnız olmadığını gösterdi. Birçok kullanıcı kendilerinin de benzer tecrübeler yaşadığını, özellikle de cinsel ilişki esnasında sık sık kedilerinin tacizine maruz kaldıklarını anlattılar.


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penis
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