Kutsal ağaca çıplak tırmanan adamın videosu köylüleri çileden çıkarttı! Cezası herkesi şaşırttı

Bali'deki mezarlık bölgesinde 10 metre yüksekliğindeki kutsal bir ağaca tırmanan Avustralyalı Samuel Lockton, Kelici Kelod köylülerinin tepkisiyle karşılaştı. Tabanan Emniyet Müdürü, Polis Başkomiseri Adjutant Ranefli Dian Candra köylülerin olayı kendilerine bildirmesinden sonra Lockton’un tutuklanarak göz altına alındığını söyledi. Lockten çıkartıldığı mahkemede para cezasına çarptırıldı ve köylülerden özür dilemeye zorlandı.

“BU BENİM HOBİM”

Kediri Polis Sektörü Ofisine götürülen ve geleneksel liderlerin bulunduğu bir topluluğun önüne çıkartılan Lockton, ağacın kutsal olduğunu bilmediğini ve ağaçlara tırmanın kendisinin hobisi olduğunu söyledi. Hatasını kabul ederek köy halkına verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dileyen Lockton, “Bu benim hobim. Sonuçlarının bu şekilde olacağını bilmiyordum” dedi.

Sakinler, kasıtlı veya kasıtsız olarak doğayı kirleten her şeyi etkisiz hale getirmek için yapılan bir gelenek olan Guru Piduka töreni için 500.000 RP (110 bin TL) ücret talep etti. Ancak Lockton sadece 150.000 Rp (33 bin TL) getirdiği için geri kalanını önümüzdeki hafta ödemesi kararlaştırıldı.



