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Çıplak denize giren turist infial yarattı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

Avustralya, çıplak denize girmek için erkenden sahile giden İngiliz turisti konuşuyor.

Çıplak denize giren turist infial yarattı!

25 yaşındaki İngiliz turist, Avustralya’daki Bondi Beach’e yerel saatle 03.50 sularında arkadaşlarıyla birlikte gitti. Niyetleri, hep beraber çıplak denize girmekti.

Arkadaşları denizden çıktı. Ancak kendisini gören olmayınca, yetkililer harekete geçti.

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Tekneler ve helikopterle genç adam arandı. Herkesi meraklandıran erkek, sokakta çıplak yürürken bulundu.

Polis, ismini açıklamadığı turisti, arkadaşları ve sahilde bıraktığı kıyafetleriyle buluşturduktan sonra; olayı kamuoyuna duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya deniz sahil çıplak

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