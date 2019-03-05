Çıplak denize giren turist infial yarattı!

25 yaşındaki İngiliz turist, Avustralya’daki Bondi Beach’e yerel saatle 03.50 sularında arkadaşlarıyla birlikte gitti. Niyetleri, hep beraber çıplak denize girmekti.
Arkadaşları denizden çıktı. Ancak kendisini gören olmayınca, yetkililer harekete geçti.
Tekneler ve helikopterle genç adam arandı. Herkesi meraklandıran erkek, sokakta çıplak yürürken bulundu.
Polis, ismini açıklamadığı turisti, arkadaşları ve sahilde bıraktığı kıyafetleriyle buluşturduktan sonra; olayı kamuoyuna duyurdu.
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