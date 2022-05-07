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Çıplak fotoğraf itirafı olay olmuştu! Aynur Aydın elbisesinin önünü açarak iç çamaşırını gösterdi

07.05.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya paylaşımları ve itiraflarıyla gündem olmaya devam ediyor. Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Normalleştiremediklerimizden Misiniz? programına katılan Aynur Aydın, kıyafetiyle olay yarattı. Elbisesinin önünü açarak iç çamaşırını gösteren bir kombinle programa katılan Aynur Aydın oldukça dikkat çekti.

Çıplak fotoğraf itirafı olay olmuştu! Aynur Aydın elbisesinin önünü açarak iç çamaşırını gösterdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Aynur Aydın, gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Instagram hesabından imkan buldukça özel hayatıyla ilgili ve dekolteli pozlar paylaşan güzel şarkıcı, son kombiniyle olay oldu.

aynur aydın

Geçtiğimiz günlerde, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Normalleştiremediklerimizden Misiniz? programına katılan şarkıcı Aynur Aydın, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

ÇIPLAK FOTOĞRAF İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şarkıcı, "Geçmişe dönseniz bu aklınızla bu duyguyla ne yapmazdınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Net şarkıcı olmazdım." Aydın, sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin normal olacağını da söyledi ve ekledi:

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"Ama ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok."

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ELBİSESİNİN ÖNÜNÜ AÇARAK SÜTYENİNİ GÖSTERDİ

Armağan Çağlayan'ın programında kombiniyle dikkat çeken Aynur Aydın, cesaretiyle tam not aldı. Giydiği elbisenin önünü açarak iç çamaşırını gösteren bir kombin yapan Aynur Aydın, sosyal medyada birçok yorum aldı.

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Programdaki içtenliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aynur Aydın, programı izleyen birçok kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılardan bazıları, 'Bu kadınla sevgili olan valla yaşlanmaz.' gibi yorumlarda bulundu.

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Güzel şarkıcı Aynur Aydın'ın, Instagram hesabında 712 bin takipçisi bulunuyor.

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