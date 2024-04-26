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Eski hali olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan estetik açıklaması gecikmedi! 'Ben bunu biraz düşündüm...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 08:45
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Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuş ve estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Güzel oyuncudan estetik açıklaması gecikmedi...

Eski hali olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan estetik açıklaması gecikmedi! 'Ben bunu biraz düşündüm...'

Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Feyza Civelek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

DOĞA 2

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü ismin eski halleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yıllar içindeki değişimi dikkat çeken Türkoğlu'nun estetik yaptırdığı iddiaları da gündeme gelmişti.

DOĞA KAPAK

Bir markanın yüzü olan Sıla Türkoğlu markanın davetinde estetik konusuyla yine gündeme geldi. Estetiği olup olmadığı sorulan güzel oyuncu; "Estetiğim yok arkadaşlar" dedi ve açıklama yaptı.

ESKİ HALİ

ESTETİK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Türkoğlu, "Ben bunu biraz düşündüm. Eski fotoğraflar ortaya çıkıyor şimdi orada makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, çok küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum" dedi.

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Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti sosyal medya Müjde Uzman doğukan güngör karakteri turu
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