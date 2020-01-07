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  4. Çıplak fotoğraflarını bağışçılara atan Kaylen Ward'e büyük şok!

Çıplak fotoğraflarını bağışçılara atan Kaylen Ward'e büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Amerikalı model Kaylen Ward, Avustralya'da birçok noktada meydana gelen ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarına yardım için 10 dolar bağış yapanlara çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Bu şekilde ciddi bir miktarda bağış toplayan Kaylen Ward hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Çıplak fotoğraflarını bağışçılara atan Kaylen Ward'e büyük şok!

Avustralya'da etkisini sürdüren; ilk belirlemelere göre 24 insanın öldüğü, 1500'den fazla evin kullanılmaz hale geldiği, yüzlerce koala ve kangurunun hayatını kaybettiği yangınlarda mağdurlara bağış yapabilmek için, Amerikalı bir model değişik bir yönteme başvurmuştu.

Bağış toplamaya önce Instagram hesabından başlayan Amerikalı mode lKaylen Ward, Avustralya'daki yangınlara yardım için banka hesabına 10 dolar gönderene çıplak fotoğrafını göndereceği duyurdu.

Amerikalı güzel modelin paylaştığı duyurunun ardından mesaj kutusu adeta akına uğradı. İlk etapta bir kaç bin mesaj geleceğini tahmin eden modelin mesaj kutusuna dakikalar içinde 20 bini aşkın mesaj geldi.

Amerikalı model mesajları cevapladığını, hala cevaplamaya devam ettiğini belirtti. Ünlü modelin farklı yöntemle başlattığı kampanyada toplanan paranın ise 700 bin dolar olduğu öğrenildi.

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ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR RAHATSIZ ETTİ

Modelin bu bağış yöntemi çoğunluğun beğenisini kazanırken, yöntemi beğenmeyen kişiler ise Instagram'a şikayette bulundu. Instagram şikayetler üzerine genç modelin hesabını geçici olarak kapattı.

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Genç ve güzel modelin şikayet üzerine Instagram hesabı kapatılınca, çareyi aynı kampanyaya aynı yöntemle Twitter'dan devam etmekte buldu. Modelin Instagram'dan başlattığı kampanya, Twitter'da da ilgi odağı oldu.

KENDİM İÇİN DE YAPMIŞTIM!

Konuyla ilgili açıklama yapan Amerikalı model Kaylen Ward, daha önce de para karşılığı çıplak pozlarını gönderdiğini, bu yöntemin bağış toplamak için de işe yarayabileceğini düşünerek bu işe giriştiğini söyleyerek şunları aktardı:

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"Geçmişte de kendi şahsıma para kazanmak için çıplak özçekimlerimi paylaşıyordum. Avustralya'daki büyük yangınlar için bağış toplarken bu yöntemi kullanabileceğim aklıma geldi. Bu işe girişirken, ilk etapta bir kaç bin dolar toplarım diye düşünmüştüm."


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