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Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 30 yıl hapis istemi

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YAŞAM  | 25.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kayseri'de İ.A. (27), amcasının kızı A.A.'yı (19), ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından iki tarafın yakınları kavga ederken, A.A. "Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler" diyerek ağladı.

Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 30 yıl hapis istemi

Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda işçi İ.A, kuzeni A.A'nın çıplak görüntülerini ele geçirip, bu görüntülerle tehdit etti. İ.A., evine bırakma bahanesiyle aracına aldığı A.A.'ya, boş bir araziye götürüp cinsel istismarda bulundu. A.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İ.A., 'nitelikli cinsel istismar' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıktan şikayetçi olan A.A., "Beni görüntülerle tehdit etti. Kafede oturduktan sonra 'gel seni evine bırakayım' dedi. 'Yok ağabey, şuradan şurası, ben giderim' dedim. Annesiyle konuşuyor gibi yapıp, hastane tarafına gideceğini söyledi. O sıra amcam hasta olduğu için 'tamam' dedim. Issız bir alana götürüp istismarda bulundu" dedi.

Sanık İ.A. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Duruşmada 4 kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık İ.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İKİ TARAF KAVGA ETTİ

Duruşmanın ardından iki tarafın yakınları arasında adliye koridorunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Adliyede birbirine giren aralarında kadınların da bulunduğu iki grup, polis ve jandarmanın müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı. Grup arasında bulunan A.A. "Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler" diyerek ağladı. A.A.'yı adliye önünde yakınları teselli etmeye çalıştı. İki grup, daha sonra adliyeden ayrıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinsel istismar şantaj tehdit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nasıl bozuk toplum olduk akraba arabayla cinsel fantezi yaşıyor................ Dininde ahlakıda bozuk bir toplum ortaya çıktı.....
elinde bira şişesi rahatça dolaşan bir gençlik bu ülkeye bu kadar özgürlük fazla
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