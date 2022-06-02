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Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Ölüm ve tecavüz tehditleri alıyor

02.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki vegan aktivist Tash Peterson, protestoları nedeniyle sık sık mahkemeye çıkarılıyor ve para cezasına çarptırılıyordu. Genç kadın, aldığı aleni ölüm ve tecavüz tehditlerini paylaştı.

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Ölüm ve tecavüz tehditleri alıyor

Batı Avustralyalı vegan bir aktivist olan 28 yaşındaki Tash Peterson, neredeyse her gün ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını anlattı. Peterson, ölüm tehditlerini bildirmek için birkaç kez polise gittiğini, ancak hiçbir şey yapılmadığını ve bu eylemsizliklerinin utanç verici olduğunu söyledi.

'AVUSTRALYA'NIN EN BÜYÜK BAŞ BELASI'

“Avustralya'nın en büyük baş belası” olarak tanımlanan genç kadın, protestolarıyla ünlü. Adet kanına bulanmış ve yarı çıplak halde ünlü markaların mağazalarında yürüdüğü, süpermarketlerin et reyonlarında protesto için inek kılığına girdiği, sahaları işgal ettiği çeşitli protestoları var.

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ŞİDDETSİZ AKTİVİST

Ancak Paterson kendini şiddetsiz bir aktivist olarak tanımlıyor ve kimseye aşağılayıcı isimler takmadığını, tehdit veya taciz etmediğini söylüyor ve hayvanlara yönelik şiddeti, tecavüzü, tacizi, işkenceyi, ve onların köleleştirilip öldürülmesini durdurmaya çalıştiğini savunuyor.

EVİNE GİDEMEMİŞ

aktiv

Aldığı tehditlerin sıklıkla erkeklerden geldiğini ama zaman zaman kadınların da bunun bir parçası olduğunu anlatan Peterson, ''Hayatımdan gerçekten korktuğum, eve gelmekten korktuğum birkaç olay oldu çünkü bir adamdan bana tecavüz etmeye ve öldürmeye geleceğini söyleyen bir mesaj aldım'' dedi.

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HEMCİNSLERİ DE KARŞISINDA

Sıklıkla bir mermiye yürümesini ya da kendisini bir trenin önüne atmasını öğütleyen mesajlar alan genç kadın, hemcinslerinden kendisini aşağılayan bir dizi kötü yorum aldığına da dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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