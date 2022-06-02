Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Ölüm ve tecavüz tehditleri alıyor

Batı Avustralyalı vegan bir aktivist olan 28 yaşındaki Tash Peterson, neredeyse her gün ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını anlattı. Peterson, ölüm tehditlerini bildirmek için birkaç kez polise gittiğini, ancak hiçbir şey yapılmadığını ve bu eylemsizliklerinin utanç verici olduğunu söyledi.
“Avustralya'nın en büyük baş belası” olarak tanımlanan genç kadın, protestolarıyla ünlü. Adet kanına bulanmış ve yarı çıplak halde ünlü markaların mağazalarında yürüdüğü, süpermarketlerin et reyonlarında protesto için inek kılığına girdiği, sahaları işgal ettiği çeşitli protestoları var.
Ancak Paterson kendini şiddetsiz bir aktivist olarak tanımlıyor ve kimseye aşağılayıcı isimler takmadığını, tehdit veya taciz etmediğini söylüyor ve hayvanlara yönelik şiddeti, tecavüzü, tacizi, işkenceyi, ve onların köleleştirilip öldürülmesini durdurmaya çalıştiğini savunuyor.
Aldığı tehditlerin sıklıkla erkeklerden geldiğini ama zaman zaman kadınların da bunun bir parçası olduğunu anlatan Peterson, ''Hayatımdan gerçekten korktuğum, eve gelmekten korktuğum birkaç olay oldu çünkü bir adamdan bana tecavüz etmeye ve öldürmeye geleceğini söyleyen bir mesaj aldım'' dedi.
Sıklıkla bir mermiye yürümesini ya da kendisini bir trenin önüne atmasını öğütleyen mesajlar alan genç kadın, hemcinslerinden kendisini aşağılayan bir dizi kötü yorum aldığına da dikkat çekti.
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