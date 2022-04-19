İki oğlu, eşi ve onun ebeveynleriyle aynı evde yaşıyor ve evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

Eski bir müzik grubu üyesi Frankie Bridge 33 yaşında ve iki çocuk annesi. Eşi Wayne ve iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı süren genç anne, kendisi de bu şekilde büyüdüğü için çıplaklıktan çekinen bir aile yapıları olmadığını açıkladı.

RAHAT YETİŞMELERİNİ İSTİYOR

Oğullarının tepkisine göre nasıl devam edeceğine karar verebileceğini söyleyen Frankie, garip bir tepki almadığı sürece ‘Evet, şimdi örtünme zamanı.’ gibi bir düşünce içine girmediğini ifade etti.

Kendi çocukluğunda ebeveynlerinin banyoya gidip geldiğini gördüğünü ve bunu hiçbir zaman garipsemediğini söyleyen genç kadın, çocuklarının da bu rahatlıkta yetişmesini sağlayabilmeyi dilediğini söyledi.

''RAHATSIZ HİSSETMEM''

Programın sunucusu oğulları ergenlik dönemine girdiğinde bir değişiklik olup olmayacağını sorduğunda Frankie kendisinin bir rahatsızlık hissetmeyeceğini ancak çocukları bir rahatsızlık belirtirse bunu sürdürmeyeceğini söyledi.



