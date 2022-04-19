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İki oğlu, eşi ve onun ebeveynleriyle aynı evde yaşıyor ve evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

19.04.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir teelveizyon yıldızı olan Frankie Bridge ITV'de katıldığı Loose Woman adlı programda çıplaklıkla barışık bir aile olduklarını ve evde çıplak dolaştıklarını açıkladı. Kendisinin de böyle büyüdüğünü söyleyen genç anne, iki oğlu ve eşinden oluşan çekirdek ailesinin evde çıplak dolaşırken gayet rahat olduğunu belirtti. Bu açıklaması büyük yankı uyandırdı.

İki oğlu, eşi ve onun ebeveynleriyle aynı evde yaşıyor ve evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

Eski bir müzik grubu üyesi Frankie Bridge 33 yaşında ve iki çocuk annesi. Eşi Wayne ve iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı süren genç anne, kendisi de bu şekilde büyüdüğü için çıplaklıktan çekinen bir aile yapıları olmadığını açıkladı.

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RAHAT YETİŞMELERİNİ İSTİYOR

Oğullarının tepkisine göre nasıl devam edeceğine karar verebileceğini söyleyen Frankie, garip bir tepki almadığı sürece ‘Evet, şimdi örtünme zamanı.’ gibi bir düşünce içine girmediğini ifade etti.

LOOS

Kendi çocukluğunda ebeveynlerinin banyoya gidip geldiğini gördüğünü ve bunu hiçbir zaman garipsemediğini söyleyen genç kadın, çocuklarının da bu rahatlıkta yetişmesini sağlayabilmeyi dilediğini söyledi.

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''RAHATSIZ HİSSETMEM''

MOMOMOM

Programın sunucusu oğulları ergenlik dönemine girdiğinde bir değişiklik olup olmayacağını sorduğunda Frankie kendisinin bir rahatsızlık hissetmeyeceğini ancak çocukları bir rahatsızlık belirtirse bunu sürdürmeyeceğini söyledi.


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