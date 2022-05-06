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Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yoga fenomeni hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

06.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus yoga fenomeni Alina Yoga, Bali seyahati sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca dikkatleri üzerine çekti. Kutsal bir ağaçta çıplak poz veren fenomene Bali halkından tepki yağdı. Alina Yoga’nın sosyal medya paylaşımından sonra hapis cezasına çarptırılması gündeme geldi.

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yoga fenomeni hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Bali'de bir sosyal medya paylaşımı için kutsal bir ağacın altında çıplak poz veren bir Rus yoga fenomeni altı yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Yerel halk tarafından kayu putih olarak bilinen 700 yıllık ağacın arasında çıplak poz veren Alina, tepkilerin odağına yerleşti. Görüntülerin sosyal medyada popüler olmasından sonra yerel halk, polisi müdahaleye çağırdı. Alina’nın yerel pornografi yasalarına göre yargılanması gündeme geldi.

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ÖZÜR DİLEDİ

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Alina Yoga, yerek pornografi yasalarına göre yargılanırsa altı yıl hapis cezasına çarptırılabilecek ya da 1 milyar IDR (55 bin 432 sterlin) maddi para cezası alacak. Fenomen isim orijinal görüntüleri hesabından kaldırdı ve tepkilerin yoğunlaşmasından sonra sosyal medya hesabından bir özür videosu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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