Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yoga fenomeni hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Bali'de bir sosyal medya paylaşımı için kutsal bir ağacın altında çıplak poz veren bir Rus yoga fenomeni altı yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Yerel halk tarafından kayu putih olarak bilinen 700 yıllık ağacın arasında çıplak poz veren Alina, tepkilerin odağına yerleşti. Görüntülerin sosyal medyada popüler olmasından sonra yerel halk, polisi müdahaleye çağırdı. Alina’nın yerel pornografi yasalarına göre yargılanması gündeme geldi.

ÖZÜR DİLEDİ

Alina Yoga, yerek pornografi yasalarına göre yargılanırsa altı yıl hapis cezasına çarptırılabilecek ya da 1 milyar IDR (55 bin 432 sterlin) maddi para cezası alacak. Fenomen isim orijinal görüntüleri hesabından kaldırdı ve tepkilerin yoğunlaşmasından sonra sosyal medya hesabından bir özür videosu paylaştı.



