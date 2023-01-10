'Çıplak vücut görülmeli' demişti! Lottie Moss seks hayatını anlatmaktan çekinmiyor

Dünya çapında ünlü Kate Moss'un küçük kız kardeşi, Onlyfans'ın gözdesi Lottie Moss her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Son olarak "Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli" diyen model Lottie Moss arkadaşına verdiği çıplak pozlarla dikkat çekmişti.

Sam Prince ve Alex Mytton gibi isimlerle birlikte olan Moss daha sonra ise Brooklyn Beckham'la "utanç verici" bir kaçamak yaşadığını kabul etmişti. Hayatına dair detayları açık saçık anlatmaktan çekinmeyen Lottie Moss seks hayatına dair itiraflarıyla da gündemde...

"HER SABAH SEKS YAPMAK..."

Her sabah seks yapmanın diş fırçalamak kadar normal olduğunu düşünen Lottie Moss, grup seks ve üçlü seks için katı kuralları olduğunu açıkladı. Gruptaki kadınların kadınlardan hoşlanması gerektiğini düşünen model yüzlerce erkekle seks yaptığını da itiraf etti.

Moss açıklamasında "Eskiden erkeklerle çok dışarı çıkar ve çok eğlenirdim ama biraz sakinleştim. Muhtemelen yüzlerce..." dedi.

Ayrıca Lottie Moss bir arkadaşı ve adını vermeyi reddettiği bir pop yıldızıyla "harika" bir üçlü yaşadığını da itiraf etti.



