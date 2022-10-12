Çırılçıplak soyunup otel koridorlarında dolandı! Personele hakaretler yağdırdı

Joseph Kerner ve bir meslektaşı, geçen yıl bir sabah erken saatlerde Bristol'deki otele döndüklerinde aşırı derecede sarhoştu. 32 yaşındaki Kerner, odasından çırılçıplak resepsiyon masasına yürürken otelin güvenlik kamerasına yakalandı .

KABA DAVRANDI

Daha sonra, kendisine havlu uzatan ve kibarca odasına dönmesini isteyen bir personele oldukça kötü davrandı. Ayrıca, otel çalışanına bir dizi kaba söz söyledi ve taciz söylemlerinde bulundu.

ALARMLARI ÇALIŞTIRDI

Tüm çabalara rağmen Kerner ikna edilemedi ve otelin birçok katını çıplak halde dolaşıp yangın alarmlarını aktive etti. Tam 25 yangın alarmını çalıştıran iki çocuk babası Kerner, otelde korkunç bir kaosa neden oldu. Birçok konuk, otel odalarındna çıkmak zorunda kaldı ve panik yaşadı.

HATIRLAMADI

Polis geldiğinde Kerner'ın elinde hala bir yangın söndürücü vardı ve memurlara sözlü olarak saldırmaya devam etti. Kerner, polise, yoğun bir içki tükettiği gecenin ardından olayı hatırlamadığını söyledi. Ancak sonunda hakkında yapılan suçlamaları kabul eden adam, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



