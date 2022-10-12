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Uçuş eğitimi sırada korkunç kaza! 18 yaşındaki öğrenci hata yapınca uçak düştü... Kaza anının kayıtları ortaya çıktı

12.10.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde 22 yaşındaki uçuş eğitmeni Viktoria Thereise Izabelle Ljungman ders verdiği sırada korkunç bir kaza yaşadı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran kazanın son anlarına ilişkin kayıtlar ortaya çıktı. Öğrencisiyle dersteyken kaza yapan uçuş eğitmeninin son sesi yayınlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde 22 yaşındaki uçuş eğitmeni Viktoria Thereise Izabelle Ljungman beraberindeki öğrenci pilot Ayomide Oyebode ve kimliği belirsiz 18 yaşındaki başka bir kişiyle eğitim sürüşüne başladı.

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WMAR’ın haberine göre kalkış sırasında öğrenci pilot uçağın burnunu çok fazla yukarı çevirdi ve bu nedenle uçak 100 fit yüksekliğe çıktıktan sonra kontrolden çıktı. Bu sırada Ljungman ve kule arasında gergin bir konuşma geçerken tek motorlu uçağın Virginia'daki Williamsburg Uluslararası Havalimanı'ndan 30 metre ileri düştüğü belirtildi. Öğrenci pilot Oluwagbohumi Ayomide Oyebode ve kimliği belirsiz 18 yaşındaki başka bir kişi, kazanın ardından ağır yaralı olarak Riverside Bölgesel Tıp Merkezi'ne götürüldü. Uçuş eğitmeni Viktoria Thereise Izabelle Ljungman’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği söylendi.

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“DİKKAT KUYRUK TÜRBÜLANSI”

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Uçuş eğitmeni ve kule arasındaki konuşmalarda pilotun, daha büyük bir uçağın arkasında kalkış için standart bir uyarıya atıfta bulunan "Kalkış için onaylandı, 97883. Dikkat kuyruk türbülansı" dediği duyuldu. Kısa bir süre sonra birinin “Kaza aldık” dedi. Korkunç kaza bildirildikten kısa bir süre sonra ise bir kontrolör duyulur ve "883, iyi misin? Bu frekansta mısın?" dediği fark edildi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kaza
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