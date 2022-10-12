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  4. Dünya onları konuşuyor! Tek göğüste iki beden... Dört kol, dört bacak ve iki kafayla doğdular

Dünya onları konuşuyor! Tek göğüste iki beden... Dört kol, dört bacak ve iki kafayla doğdular

12.10.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Nagaur kentindeki Merta bölgesinde bulunan özel bir hastanede göğüsten birbirlerine yapışık olarak doğan iki kardeşler dünyaya geldi. Bebekler dört kol, dört bacak ve iki kafayla aynı vücuda bağlı olarak doğdular. Doktorlar doğumun zor şartlarda başarılı bir şekilde tamamlandığını söylese de bebeklerin yaşam şansının düşük olduğu belirtildi.

23 yaşındaki ikizlerin annesi Jitedra Nayak doğum sancılarının başlaması üzerine hastanenin yolunu tuttu. Doğumdan önce yapılan sonografide bebeklerin durumunda bir anormallik olduğu tespit edildi. Ancak doğumun tamamlanmasıyla birlikte doktorlar ameliyathanede şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü bebekler birbirlerine yapışık olarak dört kol, dört bacak ve iki kafayla doğdu. Her ikisi de jinekolog olan Dr. Priyanka Inania ve Dr. Manish Kumar Saini, genel cerrah olan Dr. SP Sharma ile birlikte prosedürü gerçekleştirdi.

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AMELİYATA KARAR VERİLECEK

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Bebeklerin şu anda sağlıklı olduğuna inanılıyor, ancak doktorlar bu tür nadir vakaların genellikle düşük bir hayatta kalma oranına sahip olduğunu belirtti. Derin uyku sırasında nefes alışverişleri gözlenen iki bebeğin tek göğüsleri farklı hızlarla içeri ve dışarı hareket ettiği ifade edildi. Vücutları iç içe geçtiğinde, birbirleriyle çarpışmaktan kaçınmak için her ikisinin de başlarının hafifçe geriye doğru eğildiği gösterildi.

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Şimdi, ikizlerin tedavi ve konsültasyon için başka bir hastaneye sevk edildiği ve burada bir uzman ekibinin MRI ve CT taramaları da dahil olmak üzere çeşitli testler yapacağı bildirildi. Bu testler tamamlandıktan ve sonuçlar belli olduktan sonra vücutlarının ameliyatla ayrılıp ayrılmayacağına karar verecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan doğum
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