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Çıtır börek nasıl yapılır? Böreğinizin çıtır olması için yapmanız gereken en önemli adım

09.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Börek en sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen böreği yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Börek yapımında uygulayacağınız yöntemler ile böreğinizin lezzetine lezzet katabilir ve daha çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

Çıtır börek nasıl yapılır? Böreğinizin çıtır olması için yapmanız gereken en önemli adım

Patatesli, peynirli, kıymalı, ıspanaklı gibi birçok çeşidi bulunan börek özellikle kahvaltılarda ve çay saatinde sıklıkla yapılıyor. Yufka ile hazırlanan böreklerin tadı oldukça lezzetli olsa da bazen istediğiniz tada ulaşmanız zor olabiliyor. Evde börekçiden alınmış gibi yapacağınız börek tarifi ile misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz.

ÇITIR BÖREKLER İÇİN

Böreğinizi fırına koymadan önce buzdolabında bir süre boyunca bekletebilirsiniz. Bu yöntem böreğinizin çok daha çıtır olmasını sağlayacaktır.

LEZZETİ İÇİN

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Eritilmiş terayağı ve margarini süt ile karıştırarak yufkalarınızın daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

KABARMASI İÇİN

Böreğinizin daha kabarık olması pişirmeden önce üzerine sade soda ve yumurta karışımını sürebilirsiniz.

ÇITIRTISI GARANTİLİ BÖREK TARİFİ

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Malzemeler

Börek için:

2 adet yufka
1 kase peynir (sevdiğiniz bir çeşitten)
1 demet maydanoz

Sos için:

1 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı un
½ paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke (herhangi bir sirke olur

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı
1 tutam susam
1 tutam çörek otu

Yapılışı

Sosu için bütün malzemeleri bir kase de karıştırın. İlk katı serip sosu ekleyin.
İkinci katı da serip soslayın.
Eşit şekilde kesip peynirli harcı koyup sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün, susam ve çörek otu serpin.
170 derecede 35 dakikada pişirin.

AFİYET OLSUN!


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Anahtar Kelimeler:
börek
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