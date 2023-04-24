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Çıtır çıtır nugget tarifi! Evde nugget nasıl yapılır?

24.04.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nugget yediden yetmişe herkesin sevdiği pratik lezzetlerden. Patatesle mükemmel bir uyum sağlayan tavuk nugget çok sevilse de dışarıdan alınan nuggetların sağlıksız olduğu biliniyor. Nuggetların daha sağlıklı olması için evde nugget tarifini deneyebilirsiniz. Bu enfes tarif çıtır çıtır oluyor.

Çıtır çıtır nugget tarifi! Evde nugget nasıl yapılır?

Nugget anında hazırlanmasıyla birçok evin mutfağıında kendine yer buluyor. Oldukça pratik bir lezzet olan nuggetları evde hazırlayarak kendinizi şımartabilirsiniz. Evde nugget nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tavuk nugget tarifini denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Tavuk nugget malzemeleri
  • 2 adet tavuk göğsü
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • Panelemek için malzemeler
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 2 adet yumurta
  • Kızartmak için malzemeler
  • Ayçiçek yağı

TARİF

  • Tavuk göğüs etini küçük küçük doğrayın ve mutfak robotuna koyun.
  • Üzerine un, yumurta, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edip kıyma gibi olana kadar çekin.
  • Hafif ele yapışan bir harç elde edin.
  • Elinizi zeytinyağı ile hafif yağlayarak bu harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp dikdörtgen şekil verin.
  • Geniş bir tavanın içerisine Ayçiçek yağı koyup ısınmaya bırakın.
  • Un, galeta unu ve yumurtayı ayrı ayrı tabaklara koyun.
  • Hazırladığınız nuggetları önce una sonra yumurtaya son olarak da galeta ununa bulayıp, ısınan yağda arkalı önlü kızartın.
  • Kızaran nuggetları peçetenin üzerine çıkartın ve fazla yağını bırakmasını sağladıktan sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!

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