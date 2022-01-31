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Çıtır çıtır ve çok lezzetli! Damaklarınızı şenlendirecek ağızda dağılan tahinli bükme tarifi

28.01.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahinli bükme, hem hamur işi hem tahin severlerin damaklarını şenlendiriyor. Çıtır çıtır hamuru ve şekerli tahin tadıyla vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet haline dönüşüyor. İşte, tahin sevenlerin vazgeçilmezi olacak ağızda dağılan tahinli bükme tarifi...

Çıtır çıtır ve çok lezzetli! Damaklarınızı şenlendirecek ağızda dağılan tahinli bükme tarifi

Susamın farklı işlemlerden geçmesiyle elde edilen tahin, mutfağımızda birçok tarifin içinde yerini alıyor. Tatlı, tuzlu fark etmeksizin neyle bir araya gelirse gelsin tadından ödün vermeyen bu lezzet; hamur işlerinde de sık sık kullanılıyor. İşte, tahini tariflerinde kullanmayı sevenlerin vazgeçemeyeceği ağızda dağılan tahinli bükme tarifi...

TAHİNLİ BÜKME

MALZEMELER

  • 4 su bardağı un

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım paket yaş maya

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Su

  • Tahin

  • Toz şeker

ÜZERİ İÇİN

  • Yumurta sarısı

  • Susam

HAZIRLANIŞI

  • Üç su bardağı unu karıştırma kabına alın.

  • Kalan bir bardak unu kıvama göre ekleyecek şekilde ayırın.

  • Unun ortasını havuza benzer şekilde açın.

  • Havuzun içine maya, yumurta, sıvı yağ ve ılık sütü ekleyin.

  • Unun etrafına tuz ve bir yemek kaşığı şekeri serpin.

  • Hazırladığınız bu karışımı iyice yoğurun.

  • Hamur haline getirdiğiniz karışımı 10 adet küçük bezeye ayırın. Bu sırada hamurun dinlenmesine izin vermeyin.

  • Bezeyi tabak büyüklüğüne gelecek şekilde açın.

  • Bütün bezeler için bu işlemi uygulayın.

  • Bir su bardağı tahin ve bir yemek kaşığı toz şekeri karıştırın.

  • Açmış olduğunuz bir bezenin üzerine bu karışımdan sürün ve üzerine bir beze daha kapatın.

  • Bu işlemi bir kat hamur, bir kat tahin olacak şekilde açtığınız bütün hamurları üst üste koyana kadar tekrarlayın.

  • En üstte kalan hamurun üzerine şekerli tahin karışımından sürmeyin.

  • Hamurların kenarlarını birbirine yapıştırın.

  • Bir merdane yardımıyla on kat üst üst koyduğunuz hamuru açarak inceltin.

  • Yeterli inceliği elde ettiğinizde yaklaşık üç parmak genişliğinde olacak şekilde şeritlere ayırın.

  • Şeritlerin iki ucundan tutarak zıt yönlere doğrun kıvırın ve rulo haline getirin.

  • Üzeri için hazırladığınız yumurta sarısını sürün ve susamı serpin.

  • Yaklaşık 15 dakika kadar tepside mayalanması için bekleyin.

  • Bu sırada fırınınızı 200 dereceye ısıtın.

  • Mayalanan hamurunuzu kızarana kadar pişirin.

Tahinli bükme servise hazır! Afiyet olsun.


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