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  4. City Grup, Süper Lig'den bir takım satın almak üzere! Şampiyonluk yolunda tüm dengeler değişecek...

City Grup, Süper Lig'den bir takım satın almak üzere! Şampiyonluk yolunda tüm dengeler değişecek...

23.08.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

City Futbol Grup, Süper Lig'den bir kulübü satın almak için görüşmelere başladı ve bu takımla anlaşma sağlandığı iddia edildi. Dünyanın neredeyse her yerinden birçok takıma sahip olan City Futbol Grup'un yeni adresi Türkiye olacak.

Trendyol Süper Lig'de tüm dengeleri değiştirebilecek bir hamle geliyor. City Futbol Grubu'nun Türkiye Süper Lig'i ekiplerinden bir takımla anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

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Görüşmelerin gizlilik çerçevesinde yapıldığı belirtilirken, anlaşmanın sağlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtiliyor.

CITY GRUP'UN KULÜPLERİ KİMLER?

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Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar, City Futbol Grup'un bünyesinde var olan takımlar...

(Fanatik)

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