City Grup, Süper Lig'den bir takım satın almak üzere! Şampiyonluk yolunda tüm dengeler değişecek...

Trendyol Süper Lig'de tüm dengeleri değiştirebilecek bir hamle geliyor. City Futbol Grubu'nun Türkiye Süper Lig'i ekiplerinden bir takımla anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.
Görüşmelerin gizlilik çerçevesinde yapıldığı belirtilirken, anlaşmanın sağlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtiliyor.
Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar, City Futbol Grup'un bünyesinde var olan takımlar...
(Fanatik)