Çivi, demir, kolye ve toka... Hepsi midesinden çıktı! Engelli kadın karın ağrısıyla gittiği hastaneden 1 kilo metal ile çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran zihinsel engelli 52 yaşındaki A.K. adlı kadının midesinden çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ İLE GİTMİŞTİ

İlçede yaşayan zihinsel engelli A.K., karın ağrısı şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkik sonucunda kadının midesinde çok sayıda metal cisim olduğu tespit edildi.

ÇIKARILAN METALLER YAKLAŞIK 1 KİLO

Hasta, genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından acilen ameliyata alındı ve midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

"ASLA YALNIZ BIRAKILMAMALI"

Hastanın ameliyatının başarılı geçtiğini, şu anda sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve servise alınarak takibinin devam ettiğini belirten Dr. Terzier, zihinsel engeli bulunan hastaların asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, hasta yakınlarının bu konuda duyarlı olmasını istedi.

(DHA)