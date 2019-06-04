'Çizgili sırtlan' ve 'dağ ceylanı' Hatay'da görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerinde 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde nesli gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan 'çizgili sırtlan', Hatay'da görüntülendi. Bakanlık, çizgili sırtlanın, diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntıları, hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlar, böcekler ve yakalayabildiği küçük memelilerin yanında, kavun, karpuz ve üzüm gibi meyveler, bazı sebzeler ve yabani yemişlerle beslenebildiğini belirtti. 15 yıl yaşayabilen çizgili sırtlanların, çok aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı zamanlarda evcil hayvanlara da saldırabildiği kaydedildi.

DAĞ CEYLANI İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Bakanlık, Türkiye'de sadece Hatay'da bulunan 'dağ ceylanı' için ise 2013 yılında kurulan üretme merkezinde umut verici gelişmeler yaşandığını duyurdu. Hatay dağ ceylanlarının yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve onları tehdit eden risklerin azaltılması ve kurulan üretim merkezi ile türün yok olmasının önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilerek, "Ülkemizde ilk ve tek olarak faaliyete geçen Hatay Dağ Ceylanı Üretme Merkezimizde 2017 yılında 12 adet dağ ceylanı rehabilite edilmişken, 2018 yılında 8 yetişkin dişi, 3 yetişkin erkek ve 7 yavru dağ ceylanı ile birlikte toplam 18 adet dağ ceylanının doğal ortam koşullarında bakım ve rehabilitasyonu yapıldı" denildi.