Coachella ve Stagecoach festivallerine bir kez daha koronavirüs engeli

Her yıl düzenlenen Coachella ve Stagecoach festivalleri 2021 yılında koronavirüs engeline takıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Kaliforniya'nın Riverside Belediyesi sağlık yetkilileri iptal kararı verdi. Yapılan duyuruda her iki etkinliğin de koronavirüsün yeniden tırmanmasına dair endişelere dayanarak iptal edildiği belirtildi. Riverside Belediye Halk Sağlığı Müfettişi Cameron Kaiser, "Etkinliklerin yeniden yapılabileceği zamanı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Etkinlik organizatörü Goldenvoice geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Coachella ve Stagecoach'un olmadığı bir yılı idrak etmek bizim için zor ancak 2021'de geri dönmeyi planlıyoruz" demişti. Türkiye’den de pek çok ünlü isimin takıldığı festivallerin programı da önce belirlenmişti. Bu yıl Coachella'da Travis Scott, Frank Ocean ve Rage Against the Machine gibi isimler sahne alacaktı.

