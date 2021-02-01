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Coachella ve Stagecoach festivallerine bir kez daha koronavirüs engeli

Seray Üstün Seray Üstün 01.02.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Coachella ve Stagecoach festivallerine bir kez daha koronavirüs engeli

Dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella ile Stagecoach geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi. Dünyanın pek çok noktasından ziyaretçilerini ağırlayan festivallerin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.

Her yıl düzenlenen Coachella ve Stagecoach festivalleri 2021 yılında koronavirüs engeline takıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Kaliforniya'nın Riverside Belediyesi sağlık yetkilileri iptal kararı verdi. Yapılan duyuruda her iki etkinliğin de koronavirüsün yeniden tırmanmasına dair endişelere dayanarak iptal edildiği belirtildi. Riverside Belediye Halk Sağlığı Müfettişi Cameron Kaiser, "Etkinliklerin yeniden yapılabileceği zamanı dört gözle bekliyoruz" dedi.

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Etkinlik organizatörü Goldenvoice geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Coachella ve Stagecoach'un olmadığı bir yılı idrak etmek bizim için zor ancak 2021'de geri dönmeyi planlıyoruz" demişti. Türkiye’den de pek çok ünlü isimin takıldığı festivallerin programı da önce belirlenmişti. Bu yıl Coachella'da Travis Scott, Frank Ocean ve Rage Against the Machine gibi isimler sahne alacaktı.

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