MAGAZİN

Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.

Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin 'sonsuz güneş ışığı şehri' Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.

Festivale Türkiye'den ünlü isimler çıkarma yaptı.

Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

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Hacı Sabancı, Hadise, Murat Boz festivaldeki yerini aldı.
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Oyuncu Hande Erçel ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç günler öncesinden Amerika'ya gitti.
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Burcu Esmersoy'a ise nişanlısı Berk Suyabatmaz eşlik etti.
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Burcu Esmersoy
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Şeyma Subaşı bu yıl da geleneği bozmad.
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Şeyma Subaşı
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Şeyma Subaşı
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Hadise'ye kız kardeşi drya Açıkgöz eşlik etti.
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Anahtar Kelimeler:
Coachella Vadisi Burcu Esmersoy

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