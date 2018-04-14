Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin 'sonsuz güneş ışığı şehri' Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.

Festivale Türkiye'den ünlü isimler çıkarma yaptı.