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Çobanın büyük cesareti! Yılanları teker teker kurtardı

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 16.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde suyun içinde taşların arasında sıkışan yılan çobanların cesaret örneği sergilediği operasyonla kurtarıldı. Cesaretleri ile izleyenleri korkutan çobanları yorumları ise güldürdü.

Siverek'te son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kış uykusunda olduğu tahmin edilen bir yılanı vurdu. Taşların arasına sıkışan yılanın yardımına olayı gören çobanlar yetişti.

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Tehlikeye rağmen yılanı kurtarmak için harekete geçen çobanlar, bir taraftan da görüntüleri cep telefonuna kaydetti.

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Sosyal medyada paylaşılan kurtarma görüntülerinde çobanların cesareti izleyenleri korkuturken, yaptıkları Türkçe ve Zazaca yorumlar ise izleyenleri güldürdü.

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Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek yılan çoban

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