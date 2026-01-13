Mynet Trend

Coca Cola'nın tarifi artık sır değil! 130 yıllık gizem YouTuber tarafından çözüldü

130 yıldır sır gibi saklanan Coca-Cola tarifinin peşine düşen bir YouTuber, bir yıl süren kimyasal analizler ve onlarca denemenin ardından “gerçeğine en yakın” formülü bulduğunu iddia etti. “Lab-Cola” adı verilen içecek, tadım yapanları bile iki kola arasındaki farkı ayırt edemez hale getirdi.

Çiğdem Sevinç

Dünyanın en popüler gazlı içeceklerinden Coca-Cola’nın tarifinin 130 yılı aşkın süredir sır gibi saklandığı biliniyor. Pek çok kişi bu efsane tadın evde kolayca kopyalanabileceğini düşünse de, bugüne kadar yapılan denemelerin çoğu başarısız oldu. Ancak bir içerik üreticisi, bir yıl süren yoğun çalışmanın ardından Coca-Cola’ya en yakın formülü bulduğunu öne sürdü.

Coca Cola nın tarifi artık sır değil! 130 yıllık gizem YouTuber tarafından çözüldü 1

KİMYASAL ANALİZLERLE TEK TEK DENEDİ

YouTube’da LabCoatz adıyla bilinen içerik üreticisi, yayımladığı videoda “Lab-Cola” adını verdiği içeceğin tarifini paylaştı. Kimya ve bilim odaklı projeleriyle tanınan LabCoatz, bu süreçte bilimsel makaleler okuduğunu, kimyasal analizler yaptığını ve onlarca farklı karışımı tek tek denediğini söyledi. Hatta her denemeyi orijinal Coca-Cola ile karşılaştırmak için detaylı bir puanlama tablosu hazırladı.

Coca Cola nın tarifi artık sır değil! 130 yıllık gizem YouTuber tarafından çözüldü 2

ÖNÜNDE HİÇ BİR ENGEL YOK: ÇÜNKÜ COCA COLA'NIN PATENTİ YOK!

Aylar süren çalışmanın ardından “kodu çözdüğünü” iddia eden YouTuber, hukuki bir engel bulunmadığını da vurguladı. LabCoatz’a göre Coca-Cola’nın formülü hiçbir zaman patentlenmedi. Videoda, litre başına kullanılan malzemeler ve iki ayrı aroma çözeltisinin içeriği ayrıntılı şekilde yer aldı. Limon, misket limonu, portakal ve çeşitli baharat yağlarının yanı sıra kafein, fosforik asit, karamel renk verici ve vanilya özütü gibi bileşenler listede dikkat çekti.

Coca Cola nın tarifi artık sır değil! 130 yıllık gizem YouTuber tarafından çözüldü 3

BAZILARI İÇECEKLERİ AYIRT BİLE EDEMEDİ

LabCoatz, karışımda “doğru karıştırma ve dinlendirme süresinin” kritik olduğunu özellikle belirtti. Videonun ilerleyen bölümünde, hazırladığı içeceği arkadaşlarına tattıran YouTuber, deneklerin büyük bölümünün “gerçek Coca-Cola’ya çok yakın” yorumunu yaptığını aktardı. Bazı katılımcılar ise iki içeceği ayırt etmekte zorlandı.

Coca Cola nın tarifi artık sır değil! 130 yıllık gizem YouTuber tarafından çözüldü 4

Her ne kadar Coca-Cola’nın aşırı tüketiminin sağlık açısından olumsuz etkileri bilinse de, bu tadı birebir yakalayabilen bir tarifin ciddi maddi kazanç sağlayabileceği düşünülüyor. Gerçek formül hâlâ gizemini korusa da, “Lab-Cola” şimdiden sosyal medyada büyük merak uyandırmış durumda.

