Çocuğu sigara içene ceza geliyor! Anne babalar yandı...

İspanya’da hükümet, tütün kullanımını kısıtlayan yeni yasa tasarısını Meclis’e sundu. Tasarıya göre çocuklarının sigara içmesine engel olmayan ailelere 100 avroya (yaklaşık 4 bin 835 lira) kadar para cezası kesilecek.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu’nda onayladığı “tütün yasa tasarısı”, teraslarda sigara içilmesini yasaklıyor, reşit olmayanların sigara içmesini engelliyor ve elektronik sigara kullanımına sınırlamalar getiriyor. Tasarıyla birlikte ilk kez, 18 yaş altındaki çocuklarının sigara içmesini önleyemeyen ebeveynlere doğrudan cezai yaptırım uygulanacak.

İspanya’da şu anda 18 yaş altına sigara satışı yasak olsa da çocukların sigara tüketimine ilişkin açık bir düzenleme bulunmuyordu. Yeni tasarı bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Monica Garcia, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “İspanya’yı tütünle mücadelede yeniden ön saflara taşıyan bir yasa hazırladık. 2005’te kapalı alanlarda sigara yasağında öncüydük, 2010’da bar ve restoranlarda yasak getirdik. Ancak zaman değişti, yeni ürünler ve yeni sağlık riskleri ortaya çıktı. Tütün, her gün 140, yılda 50 bin kişinin hayatına mal oluyor. Kanserlerin yüzde 30’u doğrudan sigarayla bağlantılı” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir tartışılan düz paket uygulaması ise tasarıya dahil edilmedi. Avrupa’da 20’den fazla ülkede hayata geçirilen bu uygulama, marka logolarını ortadan kaldırıyor ve tüm paketlerin aynı tip yazıyla basılmasını öngörüyordu.

İspanya’da tütün tüketimi son 20 yılda büyük oranda azaldı. 2005 yılında kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayan yasanın ardından satışlar gerilerken, geçen yıl sigara satışları 2 milyar 143 milyon paket olarak kaydedildi. Bu rakam, 2005’e kıyasla yüzde 53,8’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ülkede 20 adetlik bir paket sigara fiyatı 5 ile 8 avro arasında değişiyor.

