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Çocuğum hangi okula başlayacak? Okul kayıt tarihi ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf!

04.08.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğunun hangi okula gideceğini öğrenmek isteyen veliler konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Bilindiği üzere, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de, anaokulları ile birinci sınıflar için uyum eğitimi ise 5 Eylül'de başlayacak. Peki Çocuğum hangi okula başlayacak? Okul kayıt tarihi ne zaman? İşte anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine ilişkin merak edilenler...

Çocuğum hangi okula başlayacak? Okul kayıt tarihi ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf!

2022 ve 2023 okul kayıtları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki Çocuğum hangi okula başlayacak? Okul kayıt tarihi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA BAŞLAYACAK?

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtlarını yaptı.

Öğrenciler ve velileri, yerleştirme yapılan okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI

OKUL KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı. 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde bitecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Öte yandan ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

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