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Çocuğun gözleri önünde kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te bir kişi husumetli olduğu şahsı, küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizerek olay yerinden kaçtı. Ayaklarından vurulan şahıs yere yığılırken, yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Sinan Mahallesi, Arapçesmesi Sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Niyazi G. ve Volkan T. sokak ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesinin ardından sona erdi. Birbirlerinden uzaklaşan şahısların sözlü atışmasının devam etmesiyle birlikte olanlar oldu.

HUSUMETLİSİNE KÜÇÜK ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşanan tartışmanın ardından sözlü olarak atışmaların devam etmesi üzerine sokak içerisinden uzaklaşan Volkan T. daha sonra elindeki silahla gelerek Niyazi G.'ye küçük çocuğun gözü önünden kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından sokakta bulunan bir kişi ise, çocuğu olay yerinden uzaklaştırdı.

AYAĞINDAN VURULAN ŞAHIS, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Husumetlisi tarafından vurulan Niyazi G. kanlar içinde yere yığılırken, sokak içerisindeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANAN DEHŞET ANLARI KAMERADA

Husumetlisini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların uzaklaştığı, daha sonra ise tekrar gelerek çocuğun gözü önünde ayaklarından vurup kaçtığı ve şahsın yere düşerek yardım beklediği görülüyor.

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Fatih istanbul silahlı kavga

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Biz yanında manitası var diye , daha küçücükken olum karışma yanında manitası var der kafamızı çevirip giderdik . Delikanlı mısınız lan siz ?
delikanlılık mazide kalmış yazıklar olsun
aynen öyle icap etmez ne kadar husumetli olursan ol çocuğunun önünde kadınının önünde yapan adam degildir
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