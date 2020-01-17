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  4. Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol’da yüzleşti

Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol’da yüzleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 20:58 | Son Güncelleme

Esra Erol’da programına çocuğunun babasını bulmak için gelen genç kadın gerçeklerle yüzleşti.ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün ilginç anlar yaşandı.

Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol’da yüzleşti

Esra Erol’da programına çocuğunun babasını bulmak için gelen genç kadın gerçeklerle yüzleşti.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E. isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi. Genç kadın, 4 aylık hamile iken bir gün gelen telefonla sarsıldığını, kendisini arayan kadının T.E.’nin karısı olduğunu ve kendisiyle 4 yıldır evli olduklarını söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradığını gözyaşları içinde anlattı. Telefonla çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Toprak, Kasım 2019 tarihinde oğlunu kucağına aldı. Fakat çocuğunun babasına ulaşamadığı için bebeğine bir kimlik çıkaramadığını ifade etti.

Gerçekler karşısında hayal kırıklığına uğradı
Toprak, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre içinde beklenen haber geldi. Evli olduğunu ve bu yüzden çocuğa sahip çıkamayacağını söyleyen T.E. ile ilgili kısa süre içerisinde programa onlarca bilgi yağdı. Gelen bilgilere göre, T.E.’nin evli olmadığı ve şimdiye kadar hiçbir evlilik yapmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Bu haber karşısında genç kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

İş adamıyım dedi, suç makinesi çıktı
Kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıtan T.E. tam bir suç makinesi çıktı. Onlarca dosyası olduğu ve cezaevinden firar ettiği anlaşılan T.E.’nin işlediği suçlardan dolayı 2 aydır cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
Bu haber karşısında şoke olan genç kadın “Evladım böyle bir adamın soyadını taşıyacağına, benim soyadımı taşısın daha iyi” dedi.

Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol’da yüzleşti

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