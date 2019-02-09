Mynet Trend

Çocuğunuzu risk fakrötlerine karşı nasıl hazırlamalısınız? Bağımlılık belirtilerine dikkat!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ülkemizde 2018 yılında yapılan bir araştırma 15-34 yaş arasında ortalama her 3 kişiden 1’inin hayatında en az bir kez madde kullandığını gösteriyor. Yüksekliği nedeniyle düşündürücü olan bu oran, ergenlik çağındaki gençlerin madde ile temasının giderek daha da kolaylaştığı sonucunu da gözler önüne seriyor.

Çocuğunuzu risk fakrötlerine karşı nasıl hazırlamalısınız? Bağımlılık belirtilerine dikkat!

Yalnızca madde değil, internet, oyun, alışveriş gibi davranışsal bağımlılıklarda da riskin arttığını ancak bunların tedavi edilebilir beyin hastalıkları olduğunu söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Akbıyık, özellikle madde bağımlılığının tedavisinde aile ile ergen genç arasında sağlıklı ve kesintisiz iletişimin en belirleyici etken olduğuna dikkat çekiyor.

'ÇOCUĞUNUZU RİSK FAKTÖRLERİNE HAZIRLAYIN'

Ergenlik dönemindeki bir gencin risklere karşı kendini koruyabilme becerisinin ilk olarak ailesi tarafından verilebileceğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Akbıyık, maddeyi ve bağımlılığı yok saymamanın ve bu konular hakkında konuşabilmenin gencin madde ile temas durumunda ‘hayır’ diyebilmesine önemli katkıda bulunacağını vurguluyor. Gençler; maddeye dair yaşadıkları sorunları ailesiyle konuşabileceğini, sorun büyümeden ailesinden yardım alabileceğine dair bilgileri, açık iletişim sayesinde alabilir. O nedenle açık iletişim çok önemli. Aksi durumda yanlış kişilere yönelmesi ve daha çok zarar görmesi olası hale geliyor.

'İLETİŞİMİ ASLA KOPARMAYIN'

Ergenlik dönemi, gelişmekte olan bireyin merak duygusunun ve kendisini tanımlama isteğinin yüksek olduğu bir dönem. Son derece üretken ve doyuma yönelik olabilecek bu yüksek ruhsal enerji, risk alma davranışı ve akran grubu etkisiyle birleştiğinde ne yazık ki ‘zarar görmekten kaçınmama’ ile sonuçlanabiliyor.

Aile ile ergen birey arasında sağlıklı bir iletişimin her zaman önemli olduğunu, ancak bir madde bağımlılığı durumunda bunun üstesinden gelinmesi için en kritik etkenin iletişim olduğunu belirten Dr. Meral Akbıyık, erişkinlerce kısıtlanmaya cevap olarak, “yasağı bozma” çabasının ergen birey için ayrı bir motivasyon yaratarak madde ile teması kolaylaştırabildiğine vurgu yapıyor. Ailelerin gencin veya çocuğun mahremiyetine saygı duymaya özen göstermesi gerektiğini belirten Akbıyık, genci zorlamak ya da kendisinden habersiz olarak idrarını tahlile götürmek gibi davranışların olumsuz sonuç verdiğini belirtiyor. “Aileler bunun yerine kaygılarını gençle açıkça paylaşıp onunla iletişim kanallarını açık tutabilmeli, en uygun çözüm için onun hayatına ve özerkliğine saygı duyarken bir yandan da destek olmaya devam etmeli” diyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Akbıyık, iletişim problemi yaşadığını hisseden aile bireylerinin bir psikolog ya da psikiyatristten yardım almasının hem sorunun ilerlemeden çözülmesini hem de tedavi sürecinikolaylaştıracağının altını çiziyor.

'BAĞIMLILIĞIN TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK OLDUĞUNU UNUTMAYIN'

Bağımlılığın tedavi edilebilir bir beyin hastalığı olduğuna ve kişiye özel ihtiyaçlar değerlendirilerek planlanan tedavilerin daha başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çeken Akbıyık hem bağımlılığa neden olan hem de bağımlılığı sürdüren duygusal faktörlerin mutlaka ele alınarak bireysel psikoterapi sürecine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor.

BU BELİRTİLER SİZİ DÜŞÜNDÜRMELİ!

Ergenlik dönemindeki bir gencin madde ile temas etmesinin normal hayatına yansıyan bazı belirtileri beraberinde getirdiğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Akbıyık, aileleri aşağıdaki durumların gözlenmesi durumunda çocuklarıyla uygun biçimde iletişim kurmaları ve vakit geçirmeden bir uzmanla görüşmeleri yönünde uyarıyor:

• Gencin rutin hayatında olağandışı farklılıklar ortaya çıkması
• Arkadaş çevresi değişimi
• Daha fazla yalnız kalmak istemesi
• Uyku düzeninin bozulması, okul başarısının düşmesi
• Harcadığı paranın artması ya da parasını temel ihtiyaçlarına harcamaması
• Yakınındakiler tarafından gözlemlenebilecek şekilde konuşma biçiminin bozulması
• Ruh halinde dengesizlikler olması ya da “sarhoş gibi” hallerine tanıklık edilmesi
• Odasında ya da diğer kullanım alanlarında kuru ot parçaları, tozlar veya haplar bulunması.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
İşte Türkiye'nin bağımlılık haritası!İşte Türkiye'nin bağımlılık haritası!
Diş beyazlatma zararlı mı?Diş beyazlatma zararlı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Genç ergenlik bağımlılık

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Gece de gündüz gibi görüyor

Gece de gündüz gibi görüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebek maması kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Anneler 'bebek maması' kullanırken dikkat!

Türkiye’nin bağımlılık risk profili ve ruh sağlığı haritası açıklandı

İşte Türkiye'nin bağımlılık haritası!

Diş beyazlatma zararlı mı?

Diş beyazlatma zararlı mı?

Damarlar hakkında 10 önemli bilgi

Ölüm sonrasında vücutta bulunan kan...

Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti neden oluşur? Çikolata kisti tedavisi beslenme ile ilişkili mi?

İsmi masum, kendisi tehlikeli; çikolata kisti…

Kedilere mama alabilmek için sigarayı bıraktı

Kedilere mama alabilmek için öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.