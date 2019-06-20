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Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

Nöroşirürji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beynin gelişiminde beslenmenin öneminin büyük olduğunu belirterek, “Beslenme beyin ve sinir gelişiminde çok önemli role sahiptir. Çünkü doğru besinler beyin ve sinir yapımında kullanılır. Sinir sistemi oluşumu ve gelişimi anne karnında başlamaktadır” diye konuştu.

Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor

Bir bireyin beyin gelişiminin 1/3'ünün anne karnında, 2/3'ünün ise yaşamın daha ilk yıllarında oluştuğunu biliyor muydunuz?” diyen INCA Klinik Nöroşirürji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Anne karnında yeterli protein alamayan bebeğin beyin ve sinir sisteminin gelişimi tamamlanamaz. Sinir hücrelerinin çalışması için özellikle B grubu vitaminlerine, proteinlere ve yağlara ihtiyaç vardır. Bu besinler kullanılarak beynin ve sinirlerin oluşmasını ve gelişmesini sağlarlar.

Vücudumuzda harcanan toplam enerjinin yetişkinlerde %19, bebeklerde %44'ü beynimiz çalışırken harcanmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda unutkanlık, huzursuzluk, düşüne dağınıklığı ve zeka gelişiminde yetersizlik görülebilmektedir. Yetersiz beslenme, iyot eksikliği, demir yetersizliği, doğuştan metabolizma hastalıkları beyin gelişimi ve sinir sisteminde bozukluklara yol açmaktadır. Beynin çalışması için enerjiye gereksinimi vardır. Beynin yakıtı doğru besinlerdir. Sinir sisteminin ve beynin oluşması ve düzenli çalışması için yeterli ve dengeli beslenmek şarttır” şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
beyin gelişimini destekleyen gıdalar sağlıklı beslenme

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