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  4. Çocuk dizisi bitiyor mu? Star TV'den flaş karar! Çocuk final bölümü ne zaman?

Çocuk dizisi bitiyor mu? Star TV'den flaş karar! Çocuk final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Çocuk ekranlara veda ediyor. Peki Çocuk final bölümü ne zaman yayınlanacak? Başrollerinde Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş ve Merve Çağıran'ın rol aldığı dizi için Star TV erken final kararı aldı. İşte Çocuk dizisi final tarihi.

Çocuk dizisi bitiyor mu? Star TV'den flaş karar! Çocuk final bölümü ne zaman?

Yeni yayın dönemi öncesi Star TV ekranlarının bir dizisinin daha fişi çekildi. Reyting kurbanı olan dizi final kararı aldı.

İddialı diziler birer birer final yapacaklarını duyurmasının ardından bir üzücü haber yine Star Tv ekranlarından geldi. Günü değişmesine rağmen reytinglerinde bir ilerleme olmayan dizinin fişi çekildi.

Başrollerinde Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Çocuk dizisinin final yapmasına karar verildiği öğrenildi. Dizinin 18. bölümüyle ekrana veda edecek.


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